NYT: Navaľného pamäti majú knižne vyjsť v októbri

New York/Moskva 11. apríla (TASR) - Ruský opozičný politik Alexej Navaľnyj, ktorý zomrel vo februári vo väzení na Sibíri, niekoľko rokov spisoval svoje pamäti. Knižne majú vyjsť v októbri tohto roka, informuje TASR s odvolaním sa na americký denník The New York Times (NYT).



Kniha s názvom Patriot (Vlastenec) v USA vyjde 22. októbra vo vydavateľstve Knopf v náklade pol milióna výtlačkov. V ten istý deň bude uvedená aj ďalších krajinách.



"Táto kniha nie je len svedectvom o Alexejovom živote, ale aj o jeho neotrasiteľnom odhodlaní bojovať proti diktatúre - o boji, ktorému odovzdal všetko vrátane svojho života," uviedla vdova po opozičnom politikovi Julija Navaľná. Kniha by podľa jej slov mohla mať burcujúci účinok na jeho stúpencov.



Navaľnyj na svojich pamätiach začal pracovať v roku 2020, keď prežil pokus o otrávenie nervovoparalytickou látkou. V knihe vlastnými slovami prináša svoj príbeh -udalosti zo svojho života, manželstva a rodiny, svoj vzostup ako lídra ruskej opozície i pokusy vziať mu život.



Časť knihy nadiktoval a Julija Navaľná teraz spolupracuje na editácii a záverečnej príprave rukopisu, uviedol predstaviteľ vydavateľstva Knops. Dodal, že k dispozícii bude aj ruská verzia knihy.



Alexej Navaľnyj zomrel 16. februára vo väzenskom tábore v obci Charp v Jamalskoneneckom autonómnom okruhu v Ťumenskej oblasti na severe západnej Sibíri. Podľa oficiálnej verzie zomrel prirodzenou smrťou. Navaľného spolupracovníci sa však domnievajú, že bol zavraždený.