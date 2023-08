NYT: Pád Prigožinovho lietadla mohol spôsobiť výbuch na palube

New York 24. augusta (TASR) - Stredajší pád ruského lietadla, v ktorom zrejme cestoval a zahynul vodca ruskej žoldnierskej Vagnerovej skupiny Jevgenij Prigožin, mohol zapríčiniť výbuch na jeho palube. Uviedli to nemenovaní americkí aj západní predstavitelia na základe predbežných informácií tajných služieb, informuje denník New York Times (NYT).



Existujú však aj iné teórie, pričom k definitívnemu záveru podľa citovaných zdrojov tajné služby ešte nedospeli. Explózia je však údajne ich hlavnou teóriou príčiny, ktorá spôsobila zrútenie lietadla medzi Moskvou a Petrohradom. Samotný výbuch pritom mohla zapríčiniť bomba či iné zariadenie umiestnené v lietadle. Podľa citovaných predstaviteľov sa však v tejto súvislosti skúmajú aj iné možnosti, ako napríklad riedené palivo.



Podobnú teóriu priniesol aj denník The Wall Street Journal, ktorý napísal, že pád lietadla mohla spôsobiť bomba na palube lietadla alebo iná sabotáž. Agentúra AP taktiež - odvolávajúc sa na nemenovaných amerických aj západných predstaviteľov - informovala, že podľa predbežného hodnotenia informácií amerických tajných služieb zapríčinil haváriu lietadla úmyselný výbuch.



Agentúra Reuters už skôr priniesla inú hypotézu. Pod podmienkou zachovania anonymity citovala dvoch iných amerických predstaviteľov oboznámených so situáciou, ktorý tvrdili, že lietadlo pravdepodobne zostrelila raketa zem-vzduch odpálená z územia Ruska. Taktiež pritom upozorňovali na to, že tieto informácie sú predbežné a preverujú sa. Reuters neskôr taktiež informovala aj o ďalších teóriách pádu lietadla. Citovala aj tretieho amerického predstaviteľa, ktorý uviedol, že možných verzií je viac a k nijakému definitívnemu záveru sa zatiaľ nedospelo.



Súkromné lietadlo typu Embraer Legacy 600, ktoré malo patriť Prigožinovi, smerovalo v stredu z Moskvy do Petrohradu, kde majú sídlo jeho firmy, keď sa zrútilo nad Tverskou oblasťou na západe Ruska. Pád lietadla podľa informácií ruských úradov a médií neprežil nikto z dovedna desiatich pasažierov.



Ruský letecký úrad v noci na štvrtok informoval, že podľa údajov leteckej spoločnosti bol na palube havarovaného stroja aj Prigožin, ako aj jeho "pravá ruka" a spoluzakladateľ vagnerovcov Dmitrij Utkin. Ich smrť však zatiaľ nijaký ruský predstaviteľ ani úrad oficiálne nepotvrdili.



Ukrajina zdôraznila, že s údajnou smrťou šéfa vagnerovcov nemá nič spoločné. Šéf Kremľa Vladimir Putin vo štvrtok podvečer - vo svojej prvej verejnej reakcii na celú udalosť - vyslovil sústrasť rodinám obetí pádu lietadla, v ktorom sa údajne viezol aj Prigožin, ale smrť šéfa vagnerovcov zatiaľ nepotvrdil.