Predstavitelia USA varujú pred možnými vojenskými akciami KĽDR

Washington 26. januára (TASR) - Americkí predstavitelia varovali, že severokórejský vodca Kim Čong-un by mohol v nadchádzajúcich mesiacoch podniknúť "smrteľné" vojenské akcie proti Južnej Kórei. Američania si však nemyslia, že bezprostredne hrozí vypuknutie vojny na Kórejskom polostrove. Na štvrtkovú správu denníka The New York Times (NYT) upozornila agentúra Jonhap, informuje TASR.



Nemenovaní americkí predstavitelia podľa správy poukázali na to, že súčasná rétorika Kima namierená proti Južnej Kórei je agresívnejšia než doposiaľ a že by mala byť braná vážne.



"Hoci dodali, že nevidia bezprostredné riziko úplnej vojny na Kórejskom ostrove, Kim by mohol podniknúť útoky spôsobom, ktorý by podľa neho zabránil rýchlej eskalácii," napísal NYT.



Predstavitelia ako príklad uviedli delostrelecké ostreľovanie juhokórejského ostrova Jon-pchjong z roku 2010, pri ktorom zahynulo niekoľko Juhokórejčanov vrátane dvoch vojakov.



Juhokórejská Národná spravodajská služba (NIS) v decembri uviedla, že sa zvýšila pravdepodobnosť vojenských provokácií Severnej Kórey v tomto roku – pred aprílovými juhokórejskými voľbami a prezidentskými voľbami v USA, ktoré sa uskutočnenia v novembri.



Obavy začali narastať po tom, čo Kim vyzval svoju krajinu na posilnenie vojnovej pripravenosti, ako aj pripravenosti na "potlačenie celého juhokórejského územia v prípade nepredvídateľnej udalosti". Severokórejský líder okrem toho žiada zmenu ústavy s cieľom označiť južného suseda za "stáleho hlavného nepriateľa". Jonhap poukazuje aj na opakové testy zbraní KĽDR vrátane tohtotýždňového odpálenia údajne novej strely s plochou dráhou letu.



"Takúto rétoriku od muža stojaceho na čele režimu, ktorý pokračuje v presadzovaní pokročilých vojenských schopností vrátane jadrových, musíte brať vážne," uviedol minulý týždeň hovorca Bieleho domu pre národnú bezpečnosť John Kirby.