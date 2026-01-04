< sekcia Zahraničie
NYT: Pri amerických útokoch vo Venezuele zahynulo najmenej 4O ľudí
Podľa amerických novín sú obeťami civilisti i vojenský personál.
Autor TASR
Caracas 4. januára (TASR) - Najmenej 40 obetí si vyžiadala americká operácia vo Venezuele, ktorú podnikli v noci na sobotu americké špeciálne jednotky. Tie zajali venezuelského prezidenta Nicolása Madura a jeho manželku a vyviezli ich z vlasti. Pre denník The New York Times (NYT) to povedal vysokopostavený venezuelský predstaviteľ, ktorý hovoril pod podmienkou zachovania anonymity, informuje TASR.
Podľa amerických novín sú obeťami civilisti i vojenský personál. Denník The Guardian informuje, že jednou z obetí je 80-ročná Rosa González, ktorá zahynula pri útoku na trojposchodový bytový dom. Ďalší obyvateľ je po údere ťažko zranený.
Americký prezident Donald Trump, ktorý nariadil operáciu na Venezuelu, povedal, že medzi obeťami nie sú Američania. Podľa NYT však naznačil, že niektorí príslušníci amerických ozbrojených síl utrpeli zranenia. Generál Dan Caine objasnil, že americké vrtuľníky, ktoré sa presúvali s cieľom vyviezť Madura z krajiny, sa dostali pod paľbu. Jeden vrtuľník bol zasiahnutý, no podľa jeho slov zostal schopný letu a všetky americké lietadlá sa vrátili domov. Trump tiež vyhlásil, že pri operácii amerických síl zahynulo „mnoho“ Kubáncov.
