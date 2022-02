Rezidentúru CIA presťahovali z Kyjeva na neznáme miesto

New York 16. februára (TASR) - Americké vedenie rozhodlo o dočasnom presťahovaní rezidentúry Ústrednej spravodajskej služby (CIA) z Kyjeva. Informoval o tom denník The New York Times (NYT), neuviedol však, kam bola rezidentúra CIA presunutá.



Týmto presunom sa podľa NYT Spojeným štátom sťaží získavanie spravodajských informácií o prípadných aktivitách Ruska zameraných – podľa Washingtonu – na podkopanie alebo zosadenie súčasného ukrajinského vedenia.



Rozhodnutie o presťahovaní bolo prijaté deň po tom, ako americký minister zahraničných vecí Antony Blinken oznámil dočasný presun časti zamestnancov veľvyslanectva USA na Ukrajine z Kyjeva do Ľvova (v ukrajinčine Ľviv).



Okrem toho americké ministerstvo zahraničných vecí v pondelok odporučilo občanom USA, aby opustili Bielorusko i Podnestersko – Ruskom podporovaný odštiepenecký región v Moldavsku. Obe tieto krajiny susedia s Ukrajinou.



Ešte v sobotu Spojené štáty oznámili, že svoj personál na veľvyslanectve v Kyjeve zredukujú "na absolútne minimum". Prevádzka veľvyslanectva tak zostáva zachovaná. Hovorca Štátneho departmentu Ned Price v pondelok na brífingu vo Washingtone odmietol uviesť, koľko ľudí zostalo v Kyjeve.



Všetky tieto rozhodnutia boli prijaté pre obavy z možnej invázie ruskej armády na Ukrajinu, pri ktorej hraniciach s Ruskom sú stále sústredené ruské jednotky. Okrem toho do 20. februára pokračuje v južnom Bielorusku pri hraniciach s Ukrajinou spoločné vojenské cvičenie ruskej a bieloruskej armády.



Stiahnutie časti zamestnancov svojho veľvyslanectva v Kyjeve ohlásili cez víkend aj Nemecko či Taliansko. Berlín dodal, že časť svojej diplomatickej misie – podobne ako viaceré iné západné krajiny vrátane napríklad Holandska – presunie na západ Ukrajiny do mesta Ľvov.



Vyše 20 krajín tiež z obáv zo zhoršenia bezpečnostnej situácie na Ukrajine vyzvalo svojich občanov, aby z Ukrajiny odcestovali.