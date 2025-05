NYT: Rusko sa zrejme chystá pripojiť ZAES k svojej elektrickej sieti

Washington 28. mája (TASR) — Rusko sa pravdepodobne chystá pripojiť okupovanú Záporožskú jadrovú elektráreň (ZAES) na Ukrajine k svojej elektrickej sieti. Na tento účel stavia v okupovanej časti Ukrajiny elektrické vedenia. Uviedol to v utorok denník New York Times (NYT) s odvolaním sa na organizáciu Greenpeace.



Noviny zverejnili satelitné snímky zachytávajúce výstavbu prenosových vedení. Od začiatku februára 2025 Rusko vybudovalo viac ako 80 kilometrov elektrického vedenia pozdĺž pobrežia Azovského mora medzi okupovanými mestami Mariupol a Berďansk.



Podľa Greenpeace je účelom výstavby prepojenie nových vedení s veľkou rozvodňou neďaleko Mariupolu, ktorá je napojená na ZAES, vzdialenú 225 kilometrov.



Presné plány Moskvy nie sú známe, poznamenáva New York Times. Špekuluje sa, či Rusko plánuje obnoviť prevádzku jadrovej elektrárne po vojne, alebo tak chce urobiť počas ešte počas trvania konfliktu. Podľa odborníkov bude Rusko musieť vybudovať niekoľko ďalších elektrických vedení, aby pripojilo ZAES k svojej energetickej sústave.



Podľa NYT by išlo o prvý prípad, keď sa jedna krajina zmocní jadrového zariadenia iného štátu a využije ho na pokrytie vlastných potrieb.



Ruské sily obsadili Záporožskú jadrovú elektráreň krátko po začiatku invázie na Ukrajinu vo februári 2022. Podľa mierového plánu, ktorý vypracovala administratíva prezidenta USA Donalda Trumpa, by Ukrajina znovu získala kontrolu nad ZAES, ale Spojené štáty by ju prevádzkovali. Elektrina vyrobená v ZAES by bola rozdelená medzi obe strany konfliktu.



Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov však vyhlásil, že Rusko nedostalo od USA ponuku na prevod kontroly nad Záporožskou jadrovou elektrárňou a ak ju dostane, odmietne ju.