Médiá: Rusko začalo z Ukrajiny sťahovať rodiny svojich diplomatov

New York 18. januára (TASR) - Rusko začiatkom tohto roka znížilo počet ľudí na svojich diplomatických zastupiteľstvách na Ukrajine. Napísal to v utorok denník The New York Times (NYT) s tým, že ideruského prezidenta Vladimira Putina v kríze súvisiacej s Ukrajinou.Podľa NYT toto opatrenie môže byť sčasti propagandou, sčasti prípravou na konflikt s Ukrajinou alebo aj trikom, uviedli nemenovaní predstavitelia Ukrajiny a USA, ktorí súčasne poznamenali, že môže ísť aj o všetky tri možnosti súčasne.Prvý odsun sa uskutočnil 5. januára, keď skupina 18 ľudí - väčšinou detí a manželiek ruských diplomatov – nastúpila do autobusov a vydala sa na 15-hodinovú cestu do Moskvy.V nasledujúcich dňoch z Ukrajiny odcestovalo ďalších asi 30 ľudí - z Kyjeva i z konzulátu v Ľvove na západnej Ukrajine. Diplomati na dvoch ďalších ruských konzulátoch dostali pokyn, aby sa pripravili na odchod z Ukrajiny.NYT konštatuje, že odchod diplomatov a ich rodín sa odohral tak, že. Uskutočnil sa súčasne týždeň pred začiatkom diplomatických rokovaní týkajúcich sa aj hromadenia ruských jednotiek na ukrajinskej hranici.V reakcii na tento článok ruské ministerstvo zahraničných vecí pre agentúru Interfax uviedlo, že ruské diplomatické úrady na Ukrajine pracujú v obvyklom režime.Do "skladačky", ktorú vo svojom článku načrtáva NYT, zapadajú aj počítačové útoky na ukrajinské ministerstvá z konca minulého týždňa, ale aj varovania od spoločnosti Microsoft a zdrojov z USA, že do ukrajinských počítačových sietí bol nasadený oveľa deštruktívnejší malvér, ktorý však nebol aktivovaný.Jej súčasťou sú i vlaky naložené vojenskou technikou a personálom, ktoré pokračujú v ceste cez Rusko na západ, smerujúc zrejme k ukrajinským hraniciam.NYT v tejto súvislosti uvádza, že Západom neuznaný bieloruský prezident Alexandr Lukašenko v pondelok oznámil, že ruské sily a technika začali prichádzať do Bieloruska na spoločné vojenské cvičenie, ktoré sa bude konať na dvoch miestach: na západe Bieloruska neďaleko hraníc s Poľskom a Litvou, ktoré sú členskými štátmi NATO, a pozdĺž ukrajinských hraníc. NYT konštatuje, že by to mohla byť ďalšia príprava na inváziu.Nemenovaní predstavitelia v Kyjeve očakávajú, že ruské jednotky vyslané do Bieloruska na cvičenia zostanú na mieste na neurčito, čím bude Ukrajina ohrozená útokmi zo severu, východu a juhu.Vládni činitelia vo Washingtone sú naďalej presvedčení, že Putin sa ešte nerozhodol, či podnikne inváziu na Ukrajinu. Opisujú ho skôr ako taktika než veľkého stratéga a veria, že neustále zvažuje množstvo rôznych faktorov.Experti z USA najnovšie odhadujú, že na hraniciach s Ukrajinou je v súčasnosti asi 60 skupín ruských taktických práporov - každá asi s 800 vojakmi. Spoločne s ďalšími silami, ktoré sú už na mieste, majú Rusi na hraniciach asi 77.000 vojakov a ďalší sú na ceste.Iné zdroje uvádzajú číslo bližšie k 100.000 vojakom. Oba údaje sú však vzdialené od odhadu Pentagónu spred viac ako mesiaca, že celkový počet ruských vojakov by sa mohol zvýšiť na 175.000.USA a európski spravodajskí a vojenskí predstavitelia tvrdia, že Putin možno čaká, kým močaristá zem v pohraničí Ruska a Ukrajiny zamrzne, čím sa uľahčí presun ťažkej techniky cez hranice.Pripúšťajú aj, že Putin čaká na písomnú odpoveď od americkej administratívy a vedenia NATO na požiadavky Ruska týkajúce sa bezpečnostných záruk, ktorých podstatou je dostať NATO ďalej od ruských hraníc.Zatiaľ čo v USA stále veria, že Putin nie je rozhodnutý o svojom ďalšom kroku, Kyjev zvažuje, ako môže útok vyzerať, ak k nemu dôjde. Na Ukrajine pripúšťajú, že by útok mohol vo forme totálnej invázie. Ďalšia možnosť je, že Rusko by mohlo spustiť kybernetický útok na ukrajinskú energetickú sieť – oveľa väčší ako tie z rokov 2015 a 2016 –,v kombinácii s vojenskou eskaláciou na východe Ukrajiny, kde naďalej pôsobia separatistické sily podporované Ruskom.V čase pretrvávajúceho napätia a neistoty pricestovala v pondelok do Kyjeva delegácia amerických senátorov. Ich cesta nasledovala po tom, ako do Kyjeva minulý zavítal riaditeľ americkej Ústrednej spravodajskej služby (CIA) William J. Burns, ktorý s kolegami z tajných služieb a prezidentom Volodymyrom Zelenským diskutoval o možnostiach vedúcich k deeskalácii napätia s Moskvou, poznamenal NYT.