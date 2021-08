The New York Times: Americkí diplomati sú odtrhnutí od reality

Washington 16. augusta (TASR) - Náhla a dramatická evakuácia Američanov z Kábulu ukázala, že americkí diplomati sú odtrhnutí od reality, napísal v pondelok denník The New York Times (NYT).



"Toto odtrhnutie od reality je zrejmé po tom, ako už niekoľko (amerických prezidentských) administratív prezentovalo optimistické prognózy: Taliban je na ústupe, afganská vláda je schopná prevziať kontrolu, vláda v Kábule je len krok od toho, že bude schopná udržať bezpečnosť v celej krajine... To sa nestalo," píše NYT.



Pentagón a americkí vojenskí predstavitelia niekoľko týždňov varovali Biely dom a ministerstvo zahraničných vecí, že čím dlhšie bude Bidenova administratíva čakať na evakuáciu amerického personálu z Afganistanu, tým bude operácia náročnejšia, píšu The New York Times.



"Začiatok evakuácie prispieva k zostupnej špirále, pretože zatvorenie (amerického) veľvyslanectva (v Kábule) symbolizuje stratu dôvery v miestnu vládu," povedala Laurel Millerová, ktorá bola počas vlády prezidenta Baracka Obamu aj Donalda Trumpa mimoriadnou vyslankyňou USA v Afganistane a Pakistane.



"Evakuáciu ambasády je možné interpretovať na lokálnej aj medzinárodnej úrovni, ako keď vojenská jednotka uteká zo svojej pozície pod tlakom nepriateľa," vyhlásil Karl Eikenberry, bývalý vrchný veliteľ amerických síl v Afganistane a bývalý americký veľvyslanec v Kábule.



NYT uvádzajú, že všetky ambasády USA majú núdzové evakuačné plány. Situácia v Kábule je však špecifická. Po prvé, s približne 4000 zamestnancami je tamojšia ambasáda USA jednou z najväčších na svete. Jej uzatvorenie a zničenie citlivých dokumentov si vyžaduje určitý čas. Po druhé, vzhľadom na to, že Taliban kontroluje hraničné priechody, evakuácia musí byť vykonaná výlučne letecky, napísal americký denník.



Po tom, ako sa bezpečnostná situácia v Afganistane minulý týždeň začala rapídne zhoršovať, Pentagón a ministerstvo zahraničných vecí USA sa "hádali, koľko času zostáva na vypratanie veľvyslanectva predtým, než bude Kábul obsadený," píšu NYT. Jeden z vyššie postavených dôstojníkov povedal, že hodnotenie situácie "nie je dostatočne pesimistické a okno pre pokojný odchod sa rýchlo uzatvára".



Aj keď Pentagón vo štvrtok oznámil, že posiela do Afganistanu tisícky vojakov, predstavitelia Bidenovej administratívy tvrdili, že na evakuáciu "majú ešte čas", uviedli NYT. Denník článok uzatvára tvrdením, že sťahovanie Američanov z Kábulu pripomína "neúspešnú misiu".