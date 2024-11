NYT: Smith stíhajúci Trumpa chce odstúpiť ešte pred jeho nástupom

Washington 13. novembra (TASR) - Americký špeciálny vyšetrovateľ Jack Smith plánuje odstúpiť zo svojej funkcie ešte pred nástupom Donalda Trumpa do prezidentského úradu, napísal v stredu denník The New York Times s odvolaním sa na svoje zdroje. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



Smith voči Trumpovi vzniesol obvinenia za jeho snahy zvrátiť výsledky prezidentských volieb v roku 2020 a narábanie s utajovanými dokumentmi, ktoré sa našli v jeho sídle Mar-a-Lago na Floride.



Trump, ktorý obvinenia v oboch prípadoch odmieta, ešte v októbri avizoval, že Smitha odvolá okamžite, keď zasadne do Bieleho domu. Trumpova inaugurácia prebehne 20. januára. Americký prezident na odvolanie prokurátor nemá právomoc, ale môže vymenovať nového ministra spravodlivosti, ktorý by tak urobiť mohol.



Podľa dlhodobej praxe amerického ministerstva spravodlivosti nemôže byť úradujúci prezident stíhaný za trestné činy. Najvyšší súd Spojených štátov navyše v lete rozhodol, že Trump má "absolútnu" imunitu voči stíhaniu za činy, ktoré vykonal v úrade prezidenta.



Trestné konanie v prípade týkajúcom sa dokumentov Trumpom vymenovaná sudkyňa Aileen Cannonová zastavila už v júli. Zdôvodnila to tým, že Garland porušil ústavu, keď na vyšetrenie tejto kauzy vymenoval osobitného vyšetrovateľa.



Až do minulotýždňového Trumpovho volebného víťazstva Smith podľa stanice NBC News pokračoval v konaní proti nemu vo veci zasahovania do volieb. Sudca, ktorý na tento prípad dohliada, však po voľbách súhlasil s tým, aby Smithov úrad do 2. decembra rozhodol, ako ďalej postupovať. Cieľom Smitha je nenechať žiadnu významnú časť svojej práce na dokončenie iným, doplnili noviny NYT.



Predpisy od Smitha vyžadujú, aby predložil záverečnú správu, v ktorej zhrnie svoje vyšetrovanie a rozhodnutia. Podľa NYT môže ísť o posledný dokument vyšetrovateľa, "ktorý vzniesol rozsiahle obvinenia proti bývalému prezidentovi, ale jeho prípady sa nikdy nedostali pred súd".