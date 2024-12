Médiá: Sýria dúfa v lepšie časy, môže ich skomplikovať roztrieštenosť

Washington 9. decembra (TASR) - Zvrhnutie sýrskeho prezidenta Bašára Asada vyvolalo v krajine spomienky na povstania v Egypte, Líbyi, Tunisku a Jemene, ktoré sa skončili občianskou vojnou alebo autoritárskou vládou. Sýrčania dúfajú v lepšie časy, píše v analýze The New York Times (NYT).



V roku 2011 boli sýrske protesty súčasťou série revolúcií známych ako arabská jar proti autoritárskym lídrom na celom Blízkom východe. Vo viacerých krajinách mali protesty rýchly úspech, sýrska revolúcia sa zmenila na 13 rokov trvajúcu občiansku vojnu. Zomreli v nej státisíce ľudí, vysídlené boli milióny ďalších a krajina sa rozdelila.



Prekvapivý pád Asada preto umožňuje Sýrčanom pocítiť podľa NYT radosť, akú ľudia zažili pred viac ako desiatimi rokmi v Egypte, Líbyi, Tunisku a Jemene. V týchto štyroch arabských krajinách boli diktátori zvrhnutí oveľa rýchlejšie.



Dynamika v Sýrii vytvára podľa NYT mimoriadne náročné podmienky pre odovzdanie moci. Džihádistická skupina Hajat Tahrír aš-Šám (HTS) je jednou z viacerých súperiacich opozičných skupín, ktoré sa musia dohodnúť na tom, ako viesť Sýriu v období po Asadovi.



HTS súperí o vplyv s ďalším hnutím podporovaným Tureckom sídliacim na severe krajiny a so sekulárnou alianciou vedenou Kurdami na východe, ktorú zas podporujú USA. Južnú časť ovládajú povstalecké skupiny drúzskej menšiny, ktorá je odnožou islamu.



HTS sa pokúša prezentovať ako umiernené hnutie, ktoré sa snaží zachovať práva menšín vrátane kresťanov, drúzov či alavitov. V USA a ďalších krajín však patrí na zoznam teroristických organizácií, a ak tento sľub nesplní, podľa analytikov by to mohlo viesť k predĺženiu občianskej vojny.



"Nemôžete ľuďom povedať, že sú v bezpečí. Musia tomu veriť," povedal bývalý minister britskej vlády Alistair Burt. "Preto je správanie HTS - a všetkých, ktorí majú v súčasnosti zbrane v oslobodených mestách - také dôležité," dodal.



Očakáva sa, že zahraničné mocnosti ako Irán, Turecko, Rusko a Spojené štáty, ktoré podporujú rôzne strany konfliktu, sa budú snažiť udržať si vplyv aj v novej ére. To môže predĺžiť vnútorné spory v Sýrii. Nejasná zostáva aj úloha bývalých generálov a šéfov bezpečnostných zložiek počas vlády Asada. Mohli by sa však ukázať ako rozhodujúci prvok v hre o moc.



Odchod Asada vzhľadom na zložitosť vnútornej situácii Sýrie skôr prehĺbi rozpory z 13 rokov trvajúcej vojny, než aby ich zacelil. Vojnové skúsenosti však môžu Sýrčania pomôcť dosiahnuť to, čo sa nepodarilo v iných krajinách na Blízkom východe. Mnohí si myslia, že budúcnosť nebude horšia ako režim Bašára Asada.



Jeho odmietnutie vzdať sa moci v roku 2011 viedlo ku krvavej občianskej vojne, ktorá vyhnala milióny ľudí z domovov, zničila veľkú časť krajiny a viedla k vzniku teroristických skupín ako Islamský štát (ISIS).