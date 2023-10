NYT: Trump zdieľal s podnikateľom informácie o jadrových ponorkách

New York 6. októbra (TASR) - Bývalý americký prezident Donald Trump krátko po odchode z úradu zdieľal s austrálskym podnikateľom Anthonym Prattom informácie o amerických jadrových ponorkách. TASR správu prevzala v piatok z webovej stránky denníka The New York Times (NYT), ktorý sa odvoláva na zdroje oboznámené so situáciou.



K odovzdaniu informácií malo dôjsť počas rozhovoru v Trumpovom súkromnom klube a rezidencii v Mar-a-Lago na Floride. Majiteľ najväčšej spoločnosti na výrobu papierových obalov na svete a miliardár Pratt je člen klubu Mar-a-Lago.



Trump mu povedal, koľko jadrových hlavíc môžu tieto ponorky niesť a ako blízko sa môžu nepozorovane dostať k ruským zariadeniam, uviedli zdroje pre NYT. Podnikateľ neskôr citlivé informácie zdieľal s ďalšími osobami. Trumpova indiskrétnosť by podľa zdrojov NYT mohla ohroziť americkú jadrovú flotilu.



Správy o prezradení informácii o ponorkách sprostredkovala ako prvá austrálska televízna stanica ABC News. Prokurátori spolupracujúci s osobitným vyšetrovateľom Jackom Smithom v tomto prípade Trumpa vypočuli počas vyšetrovania nesprávneho zaobchádzania s prísne tajnými vládnymi dokumentami po odchode z Bieleho domu.



Ďalší zdroj pre NYT uviedol, že Pratt je jednou z viac než 80 osôb, ktoré by podľa prokurátora mohli svedčiť proti Trumpovi. Súdny proces by sa mal začať v máji 2024 na Floride.



Na žiadosť NYT o vyjadrenie Trumpov hovorca bezprostredne nereagoval, Smith sa rozhodol nevyjadrovať.