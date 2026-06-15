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NYT: Trumpovi by pre Irán stačilo aj 15-ročné moratórium na urán
Trump tvrdí, že nová dohoda zabezpečí rýchlejšie inšpekcie než tá z roku 2015, aj keď tieto mechanizmy zatiaľ nie sú potvrdené a majú byť predmetom nadchádzajúcich rokovaní.
Autor TASR
Washington 15. júna (TASR) — Dohoda, ktorú americký prezident Donald Trump dosiahol s Iránom, v konečnom dôsledku zabezpečí, že Hormuzský prieliv bude otvorený „trvalo bez poplatkov“. Povedal to v nedeľňajšom rozhovore pre denník The New York Times, v ktorom zároveň varoval, že ak Teherán nedospeje ku konečnej dohode so Spojenými štátmi o svojom jadrovom programe, obnoví útoky na Irán alebo výmenou za 20 percent príjmov z regiónu urobí z USA „strážcu Blízkeho východu“.
Trump tvrdí, že americké útoky na iránske jadrové zariadenia a následná blokáda prielivu zásadne zmenili situáciu na Blízkom východe v prospech USA. Pochválil čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga a šéfa Kremľa Vladimira Putina za to, že do blokády Hormuzského prielivu nezasiahli. Zatiaľ čo Si Ťin-pchinga označil za džentlmena, izraelského premiéra Benjamina Netanjahua kritizoval za stupňovanie útokov na Libanon, ktoré takmer zmarili konečnú dohodu. Nazval ho „veľmi zložitým človekom“ a povedal, že by mal byť USA vďačný, lebo „keby mal Irán jadrovú zbraň, Izrael by tu nebol ani dve hodiny.“ Pre ďalšie médiá uviedol, že Netanjahu nebude mať inú možnosť, len dohodu akceptovať, pretože za všetky nitky v tejto situácii ťahá Biely dom.
Americký prezident označil súčasné vedenie Iránu za „pragmatické“ a naznačil, že rokovania o jadrovom programe sa posúvajú. Podľa Trumpa rokujú o 20-ročnom moratóriu na obohacovanie uránu, pričom pripustil, že by sa mohol uspokojiť aj s 15 rokmi, čo predstavuje výrazný posun oproti jeho pôvodným požiadavkám. Na otázku, či zostane zachovaný limit obohacovania na 3,67 percenta, čo je úroveň použiteľná v reaktoroch, ale nie v zbraniach, Trump odpovedal, že nová dohoda zabezpečí, že Irán bude môcť obohacovať urán len na nevojenské účely – „navždy“.
Trump tvrdí, že nová dohoda zabezpečí rýchlejšie inšpekcie než tá z roku 2015, aj keď tieto mechanizmy zatiaľ nie sú potvrdené a majú byť predmetom nadchádzajúcich rokovaní. Zopakoval, že Teherán nemôže očakávať zmiernenie sankcií ani prístup k zmrazeným aktívam, kým nesplní svoje záväzky. USA sa podľa neho neponáhľajú s odvezením zásob obohateného uránu z podzemných skladov, ktorých veľká časť bola zničená počas vlaňajších útokov.
„Podstatné je, že tie útoky, ktoré sme podnikli, mali obrovský vplyv na uzavretie tejto dohody, obrovský vplyv,“ konštatoval Trump. Zdôraznil, že Spojené štáty budú v konečnom dôsledku spolupracovať s Iránom na získaní a zlikvidovaní všetkých 12 ton obohateného uránu, ktoré vlastní. V súlade s pôvodnou dohodou z roku 2015 bolo 97 percent uránu prepravených do Ruska.
Trump tvrdí, že americké útoky na iránske jadrové zariadenia a následná blokáda prielivu zásadne zmenili situáciu na Blízkom východe v prospech USA. Pochválil čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga a šéfa Kremľa Vladimira Putina za to, že do blokády Hormuzského prielivu nezasiahli. Zatiaľ čo Si Ťin-pchinga označil za džentlmena, izraelského premiéra Benjamina Netanjahua kritizoval za stupňovanie útokov na Libanon, ktoré takmer zmarili konečnú dohodu. Nazval ho „veľmi zložitým človekom“ a povedal, že by mal byť USA vďačný, lebo „keby mal Irán jadrovú zbraň, Izrael by tu nebol ani dve hodiny.“ Pre ďalšie médiá uviedol, že Netanjahu nebude mať inú možnosť, len dohodu akceptovať, pretože za všetky nitky v tejto situácii ťahá Biely dom.
Americký prezident označil súčasné vedenie Iránu za „pragmatické“ a naznačil, že rokovania o jadrovom programe sa posúvajú. Podľa Trumpa rokujú o 20-ročnom moratóriu na obohacovanie uránu, pričom pripustil, že by sa mohol uspokojiť aj s 15 rokmi, čo predstavuje výrazný posun oproti jeho pôvodným požiadavkám. Na otázku, či zostane zachovaný limit obohacovania na 3,67 percenta, čo je úroveň použiteľná v reaktoroch, ale nie v zbraniach, Trump odpovedal, že nová dohoda zabezpečí, že Irán bude môcť obohacovať urán len na nevojenské účely – „navždy“.
Trump tvrdí, že nová dohoda zabezpečí rýchlejšie inšpekcie než tá z roku 2015, aj keď tieto mechanizmy zatiaľ nie sú potvrdené a majú byť predmetom nadchádzajúcich rokovaní. Zopakoval, že Teherán nemôže očakávať zmiernenie sankcií ani prístup k zmrazeným aktívam, kým nesplní svoje záväzky. USA sa podľa neho neponáhľajú s odvezením zásob obohateného uránu z podzemných skladov, ktorých veľká časť bola zničená počas vlaňajších útokov.
„Podstatné je, že tie útoky, ktoré sme podnikli, mali obrovský vplyv na uzavretie tejto dohody, obrovský vplyv,“ konštatoval Trump. Zdôraznil, že Spojené štáty budú v konečnom dôsledku spolupracovať s Iránom na získaní a zlikvidovaní všetkých 12 ton obohateného uránu, ktoré vlastní. V súlade s pôvodnou dohodou z roku 2015 bolo 97 percent uránu prepravených do Ruska.