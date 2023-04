NYT: Uniknuté dokumenty naznačujú väčší rozsah sporov v ruskej vláde

New York 13. apríla (TASR) – Nový súbor uniknutých amerických tajných dokumentov ukazuje, že vnútorné spory v ruskom vedení môžu byť hlbšie, ako sa doteraz predpokladalo. Uviedol to vo štvrtok americký denník New York Times, informuje TASR na základe správy agentúry DPA.



Dokumenty opisujú spory o počte ľudí zabitých a zranených vo vojne na Ukrajine a nie sú súčasťou 53 strán materiálov, široko medializovaných od minulého týždňa.



Podľa jedného z nich ruská Federálna bezpečnostná služba (FSB) obviňuje ministerstvo obrany zo zahmlievania rozsahu ruských obetí. V armáde sa podľa neho naďalej zdráhajú odovzdávať zlé správy na vyššie úrovne velenia.



Nové dokumenty poskytujú tiež ďalšie detaily o verejnom spore, pri ktorom šéf súkromnej žoldnierskej Vagnerovej skupiny Jevgenij Prigožin obvinil armádnych predstaviteľov, že jeho bojovníkom zadržiavajú naliehavo potrebnú muníciu.



Ruský prezident Vladimir Putin sa pokúsil spor vyriešiť osobne, keď zavolal Prigožina a ministra zahraničných vecí Sergeja Šojgua na stretnutie, ktoré sa podľa predpokladov konalo 22. februára, vyplýva z jedného z dokumentov.



Na internete sa už niekoľko týždňov šíria utajované dokumenty tajných služieb USA, týkajúce sa prevažne vojny na Ukrajine. Americké médiá informujú o ich citlivom obsahu, samotné dokumenty však nepublikovali. V USA vyšetrujú, kto stojí za únikom a či sú tieto dokumenty autentické.