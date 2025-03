USA podľa médií nebudú vyšetrovať zodpovedných za inváziu na Ukrajinu

Washington 17. marca (TASR) - Spojené štáty vystúpia zo skupiny vyšetrujúcej osoby zodpovedné za inváziu na Ukrajinu, vrátane ruského prezidenta Vladimira Putina. Americký denník The New York Times (NYT) o tom napísal v pondelok s odvolaním na svoje zdroje, informuje TASR.



Ministerstvo spravodlivosti USA o rozhodnutí vystúpiť z Medzinárodného centra pre stíhanie zločinu agresie proti Ukrajine (ICPA) v Haagu už údajne informovalo európskych predstaviteľov. Administratíva predošlého prezidenta Joea Bidena do organizácie pristúpila v roku 2023.



USA plánujú svoju účasť v organizácii ukončiť do konca marca, pričom podľa NYT ide o najnovší náznak odklonu Trumpovej administratívy od záväzku vyvodiť osobnú zodpovednosť voči Putinovi za zločiny spáchané na Ukrajincoch.



Vyšetrovacia skupina bola vytvorená s cieľom vyvodiť zodpovednosť voči vedeniu Ruska a jeho spojencom v Bielorusku, Severnej Kórei a Iráne za zločiny, ktoré sú podľa medzinárodného práva a medzinárodných zmlúv definované ako agresia, ktorá porušuje suverenitu inej krajiny a nie je iniciovaná v sebaobrane.



Spojené štáty boli jedinou krajinou mimo Európy, ktorá vyslala do Haagu vysokého prokurátora, aby spolupracoval s vyšetrovateľmi z Ukrajiny, pobaltských štátov, Poľska, Rumunska a Medzinárodného trestného súdu (ICC).



Hovorca amerického ministerstva bezprostredne nereagoval na žiadosť o komentár.



Medzinárodné centrum pre stíhanie zločinu agresie proti Ukrajine oficiálne otvorili v Haagu v júli 2023. Vyšetruje a zhromažďuje dôkazy, ktoré by mohli byť v budúcnosti použité počas prípadného súdneho procesu s predstaviteľmi Kremľa za ruskú inváziu na Ukrajinu.



Americké ministerstvo spravodlivosti podľa NYT obmedzuje aj prácu svojho tímu pre vojnové zločiny, ktorý v roku 2022 vytvoril jeho vtedajší šéf Merrick Garland.