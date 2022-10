NYT: USA sa domnievajú, že atentát na Duginovú odobrila Ukrajina

Washington/Moskva 6. októbra (TASR) - Americké spravodajské služby sa domnievajú, že atentát, pri ktorom v auguste zahynula Daria Duginová, dcéra ruského nacionalistického ideológa Alexandra Dugina, odobrili elementy zvnútra ukrajinskej vlády. Pre denník The New York Times (NYT) to uviedol nemenovaný zdroj. TASR o tom informuje podľa štvrtkovej správy agentúry Reuters.



Spojené štáty sa nezúčastnili na atentáte na Duginovú a v čase, keď k nemu prišlo, o ňom nemali žiadne informácie. Americkí predstaviteľa tiež údajne Ukrajincov za podniknutie útoku napomenuli, uvádzajú NYT s odvolaním sa na nemenovaný zdroj.



Agentúra Reuters upozorňuje, že tieto informácie nedokázala nezávisle overiť.



Duginová zahynula 20. augusta na predmestí Moskvy pri výbuchu auta. Ruská Federálna bezpečnostná služba (FSB) obvinila z prípravy tohto činu ukrajinské špeciálne služby. Ukrajina však po útoku poprela, že by bola do atentátu zapletená.



The New York Times citovali tiež poradcu ukrajinského prezidenta Mychajla Podoľaka, ktorý opäť poprel, že za útokom stál Kyjev. Na žiadosť agentúry Reuters o vyjadrenie však Podoľak bezprostredne nereagoval.