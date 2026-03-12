< sekcia Zahraničie
NYT: Vojna v Iráne stála USA za šesť dní viac ako 11 miliárd dolárov
Autor TASR
Washington 12. marca (TASR) - Prvých šesť dní vojny v Iráne stálo Spojené štáty 11,3 miliardy dolárov, uviedli predstavitelia amerického Pentagónu na stretnutí so zákonodarcami. S odvolaním sa na tri osoby oboznámené s jeho obsahom o tom informoval denník The New York Times (NYT), píše TASR.
Táto suma nezahŕňa množstvo výdavkov spojených s vojenskou operáciou, ktorá sa začala útokom Spojených štátov a Izraelu 28. februára, ako napríklad nasadenie vojenskej techniky a personálu pred prvými útokmi. Z tohto dôvodu zákonodarcovia očakávajú, že celková suma sa ešte výrazne zvýši, keďže Pentagón pokračuje vo výpočte nákladov len za prvý týždeň vojny v Iráne.
Napriek tomu ide zatiaľ o najkomplexnejšie hodnotenie, ktoré Kongres dostal. NYT a denník The Washington Post predtým informovali, že vojenskí predstavitelia ministerstva obrany pre Kongres uviedli, že armáda spotrebovala 5,6 miliardy dolárov na muníciu za prvé dva dni vojny.
Z odhadov Centra pre strategické a medzinárodné štúdie (CSIS), amerického think-tanku so sídlom vo Washingtone, zase vyplynulo, že prvých 100 hodín vojenskej operácie stálo 3,7 miliardy alebo 891,4 milióna dolárov denne.
Internetová stránka Iran War Cost Tracker, ktorá v reálnom čase odhaduje náklady konfliktu, vo štvrtok informovala, že vojna zatiaľ USA vyšla na viac ako 17,5 miliardy dolárov a táto suma stále rastie. Podľa tejto stránky Spojené štáty míňajú približne miliardu dolárov denne.
NYT objasňuje, že v prvej vlne bombardovania v islamskej republike americká armáda použila okrem iných zbraní aj kĺzavé riadené bomby typu vzduch-zem s názvom AGM-154, ktorých cena sa pohybuje v rozmedzí 578.000 až 836.000 dolárov za kus.
Niekoľko spolupracovníkov členov Kongresu podľa agentúry Reuters očakáva, že Biely dom čoskoro predloží Kongresu žiadosť o ďalšie financovanie vojny. Podľa niektorých predstaviteľov by táto žiadosť mohla byť vo výške 50 miliárd dolárov, zatiaľ čo podľa iných je tento odhad nízky.
