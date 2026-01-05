< sekcia Zahraničie
NYT: Z venezuelských prístavov zmizli ropné tankery napriek blokáde
Tanker Vesna sa v sobotu podľa AFP nachádzal približne 40 kilometrov východne od Grenady v Karibiku, teda okolo 500 kilometrov od svojej pozície z predchádzajúceho dňa.
Autor TASR
Caracas 5. januára (TASR) — Najmenej 16 ropných tankerov, na ktoré sa vzťahujú sankcie Spojených štátov, zmizlo z venezuelských prístavov od zadržania prezidenta Venezuely Nicolása Madura zo strany USA. V pondelok o tom informoval denník The New York Times (NYT).
Podľa denníka existujú náznaky, že lode sa zrejme pokúsili obísť námornú blokádu USA týkajúcu sa vývozu venezuelskej ropy, ktorú v decembri oznámil americký prezident Donald Trump. Na 15 týchto tankerov za vzťahujú sankcie za prevoz iránskej alebo ruskej ropy.
NYT na základe analýzy satelitných snímok zistil, že tankery boli vo venezuelských prístavoch niekoľko týždňov, od soboty sa tam však nenachádzajú. Práve v noci na sobotu USA podnikli údery v Caracase a zajali Madura a jeho manželku, ktorých prepravili do New Yorku.
Štyri tankery sa podarilo vystopovať na otvorenom mori po tom, čo použili falošné názvy lodí a manipulovali s údajmi o svojej polohe. Ide o metódu podvodu známu ako spoofing. Išlo o tankery Aquila II, Bertha, Veronica III a Vesna. Ďalších 12 tankerov vyplo svoje sledovacie systémy a nie je možné lokalizovať ich. Len na jeden z nich - Sea Maverick - sa nevzťahujú americké sankcie, avšak sankcionovali ich Veľká Británia a Európska únia pre podozrenie z prepojenia na tzv. ruskú tieňovú flotilu.
Tanker Vesna sa v sobotu podľa AFP nachádzal približne 40 kilometrov východne od Grenady v Karibiku, teda okolo 500 kilometrov od svojej pozície z predchádzajúceho dňa.
Služba Tankertrackers, ktorá poskytuje informácie o plavbe a polohe tankerov, uviedla, že 13 zmiznutých plavidiel prevážalo približne 12 miliónov barelov surovej ropy a rafinovaných ropných produktov.
Podľa denníka existujú náznaky, že lode sa zrejme pokúsili obísť námornú blokádu USA týkajúcu sa vývozu venezuelskej ropy, ktorú v decembri oznámil americký prezident Donald Trump. Na 15 týchto tankerov za vzťahujú sankcie za prevoz iránskej alebo ruskej ropy.
NYT na základe analýzy satelitných snímok zistil, že tankery boli vo venezuelských prístavoch niekoľko týždňov, od soboty sa tam však nenachádzajú. Práve v noci na sobotu USA podnikli údery v Caracase a zajali Madura a jeho manželku, ktorých prepravili do New Yorku.
Štyri tankery sa podarilo vystopovať na otvorenom mori po tom, čo použili falošné názvy lodí a manipulovali s údajmi o svojej polohe. Ide o metódu podvodu známu ako spoofing. Išlo o tankery Aquila II, Bertha, Veronica III a Vesna. Ďalších 12 tankerov vyplo svoje sledovacie systémy a nie je možné lokalizovať ich. Len na jeden z nich - Sea Maverick - sa nevzťahujú americké sankcie, avšak sankcionovali ich Veľká Británia a Európska únia pre podozrenie z prepojenia na tzv. ruskú tieňovú flotilu.
Tanker Vesna sa v sobotu podľa AFP nachádzal približne 40 kilometrov východne od Grenady v Karibiku, teda okolo 500 kilometrov od svojej pozície z predchádzajúceho dňa.
Služba Tankertrackers, ktorá poskytuje informácie o plavbe a polohe tankerov, uviedla, že 13 zmiznutých plavidiel prevážalo približne 12 miliónov barelov surovej ropy a rafinovaných ropných produktov.