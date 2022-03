NYT:Biely dom vytvoril tím, ktorý pripravuje reakcie na Putinove kroky

Brusel/Washington 24. marca (TASR) - Ešte pred začiatkom štvrtkového mimoriadneho summitu NATO Biely dom v tichosti vytvoril tím zložený z predstaviteľov národnej bezpečnosti USA, aby načrtli scenáre, ako by mali Spojené štáty a ich spojenci reagovať, ak ruský prezident Vladimir Putin použije na Ukrajine chemické, biologické alebo jadrové zbrane. Informoval o tom vo štvrtok denník The New York Times (NYT).



"Skupina známa ako Tiger Team tiež skúma možné reakcie na to, ak by Putin pri pokuse zaútočiť na konvoje prevážajúce zbrane a pomoc na Ukrajinu zasiahol územie NATO," uviedli NYT, ktoré sa odvolali na nemenovaných predstaviteľov zapojených do činnosti tohto tímu. Pracovná skupina podľa denníka tiež skúma, ako by USA mali zareagovať, ak Rusko rozšíri vojnu na susedné krajiny Ukrajiny vrátane Moldavska a Gruzínska. Jednou z ďalších úloh je vypracovanie postupov, ako pripraviť európske krajiny na prílev utečencov.



Podľa NYT sa očakáva, že tieto plány budú prerokované na summite v Bruseli, kde bude americký prezident Joe Biden diskutovať s lídrami ďalších 29 členských štátov NATO.