NYT:Izrael útočil na Rafah, aby odpútal pozornosť a oslobodil zajatcov

Rafah 12. februára (TASR) - Izraelská armáda v pondelok potvrdila, že podnikla "vlnu útokov" na mesto Rafah v južnej časti Pásma Gazy, ktoré boli zamerané na odpútanie pozornosti v záujme úspešného oslobodenia dvoch rukojemníkov zadržiavaných palestínskym radikálnym hnutím Hamas. TASR informuje podľa správy denníka The New York Times (NYT).



Najnovšie útoky na Rafah vyvolali strach a paniku medzi zhruba 1,4 milióna Palestínčanov, ktorý sa v tomto meste na hraniciach Gazy s Egyptom zhromaždili v snahe ujsť pred vojenským ťažením Izraela na severe Pásma Gazy.



Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v nedeľu zopakoval, že izraelská armáda čoskoro podnikne inváziu do Rafahu, ktorý je uzavretý egyptskou hranicou.



Podľa palestínskeho ministerstva zdravotníctva, spravovaného hnutím Hamas, a palestínskeho Červeného kríža si nálety na Rafah vyžiadali viac než sto obetí na životoch.



Samotný Hamas to v pondelok podľa stanice CNN označil za "strašný masaker" na civilistoch v Rafahu. "Ohavné masakre na bezbranných civilistoch a vysídlených deťoch, ženách a starších ľuďoch... sa považujú za pokračovanie genocídnej vojny a pokusov o nútené vysídlenie, ktoré (Izrael) vedie voči palestínskemu ľudu," uviedlo hnutie. Vo vyhlásení zároveň obvinilo amerického prezidenta Joea Bidena z "plnej zodpovednosti" za civilné obete na životoch.



CNN pripomína, že počty obetí nebolo možné bezprostredne vierohodne overiť.



Podľa izraelskej armády Hamas zámerne umiestňuje svoju vojenskú infraštruktúru a bojovníkov do civilných objektov ako sú školy a nemocnice alebo do ich blízkosti, čím palestínskych civilistov zneužíva ako ľudské štíty. Hamas, ktorý je viacerými krajinami sveta považovaný za teroristickú organizáciu, to popiera.