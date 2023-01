NYT: Nedeľňajšie nepokoje v Brazílii pripomínajú útok zo 6. 1. 2021

New York 10. januára (TASR) - Nedeľňajšie nepokoje v Brazílii, keď podporovatelia exprezidenta Jaira Bolsonara vtrhli do vládnych budov v hlavnom meste Brasília, pripomenuli útok priaznivcov vtedajšieho amerického prezidenta Donalda Trumpa na washingtonský Kapitol zo 6. januára 2021. TASR o tom informuje na základe správy z webovej stránky denníka The New York Times (NYT), ktorý upozorňuje aj na zraniteľnosť demokracie.



The NYT pripomína, že obaja prezidenti - Trump i Bolsonaro - vyhlasovali, že ak v blížiacich sa voľbách prehrajú, budú hlasovanie považovať za zmanipulované. Po ich volebných prehrách sa ich podporovatelia s týmito vyjadreniami stotožnili a použili násilie na zvrátenie volebných výsledkov.



"Obe povstania ukázali, ako dokážu politickí lídri ovládať svojich podporovateľov smerom k ohrozeniu demokraciu, často pre svoje osobné obohatenie," píše NYT. Mnohí z týchto priaznivcov boli podľa denníka dokonca presvedčení, že konajú v rámci obrany demokracie. Obe udalosti takisto potvrdzujú krehkosť demokracie.



Bolsonaro v prevažnej miere upustil od svojich tvrdení, že výsledky októbrových prezidentských volieb boli podvod a umožnil svojmu nástupcovi Ináciouvi Luisovi Lulovi da Silvovi prevziať 1. januára moc. Brazílsky exprezident takisto kritizoval prejavy násilia, odsúdil nepokoje a konanie svojich podporovateľov označil za "teroristický čin", píše NYT. Bolsonarovi priaznivci útočili na "prevažne prázdne budovy," zatiaľ čo v januári 2021 v americkom Kongrese zasadali obe komory.



Bolsonaro možno zistil, že na prevrat nemá inštitucionálnu podporu a jeho strana získala kreslá v parlamente, na základe čoho má osobné dôvody na to, aby výsledky volieb nespochybňoval, konštatuje NYT.



Brazílske úrady zadržali viac ako 1200 ľudí a takisto vyšetrujú zlyhanie bezpečnostných zložiek pri ochrane vlády. Najvyšší súd počas vyšetrovania zbavil funkcie guvernéra federálneho dištriktu Brasília Ibaneisa Rochu.



"Tento krok - pozastavenie výkonu funkcie demokraticky zvoleného lídra nevoleným úradníkom - bezprostredne vyvolal ďalšie otázky o fungovaní brazílskej demokracie," píše NYT. "S takýmito chatrnými základmi je potenciálne zraniteľnejšia voči protidemokratickým silám," dodáva denník.



Trumpovi prívrženci 6. januára 2021 vtrhli do sídla Kongresu vo Washingtone. Pri nepokojoch prišlo o život päť ľudí a desiatky utrpeli zranenia. Vyšetrovatelia útok označili za vyvrcholenie Trumpovho niekoľkomesačného úsilia udržať si moc, napísala agentúra AFP.