O bezpečnosť Netanjahuovej rodiny sa bude starať tajná služba Šin Bet

Jeruzalem 5. marca (TASR) - Legislatívna rada izraelskej vlády v nedeľu schválila návrh, aby zaistenie bezpečnosti manželky a detí premiéra Benjamina Netanjahua prešlo z policajnej jednotky osobitného určenia na tajnú službu Šin Bet.



Informoval o tom na svojom webe denník The Times of Israel, ktorý dodal, že toto rozhodnutie prichádza štyri dni po tom, čo Sara Netanjahuová zostala na niekoľko hodín uväznená v kaderníckom salóne v Tel Avive, pretože sa pred ním zhromaždili stovky demonštrantov, ktorí jej bránili odísť. Šlo o odporcov kontroverznej súdnej reformy, o ktorej schválenie sa usiluje Netanjahuova vláda.



Šin Bet bude odteraz chrániť aj synov predsedu vlády - 31-ročného Jaira a 28-ročného Avnera.



Rozhodnutie legislatívnej rady sa netýka Netanjahuovej prvorodenej dcéry Noy, ktorá sa so svojím otcom v podstate nestýka a verejnosti je menej známa.



Noa Netanjahuová-Rothová je dcérou z Netanjahuovho prvého manželstva.