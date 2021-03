O budúcom izraelskom premiérovi môže rozhodnúť malá arabská strana

Jeruzalem 24. marca (TASR) - Vzhľadom na tesné výsledky utorkových parlamentných volieb v Izraeli je možné, že o budúcom premiérovi napokon rozhodne malá arabská strana. Napísala to v stredu agentúra AP s odvolaním sa na predbežné výsledky hlasovania.



Po sčítaní takmer 90 percent hlasov zvádzajú tesný súboj o prvé miesto pravicová koalícia vedená premiérom Benjaminom Netanjahuom a rôznorodé spektrum strán, ktoré sú odhodlané ho z postu vytlačiť.



Pre zostavenie vládnucej koalície budú možno obe zoskupenia potrebovať podporu Islamského hnutia (Ra'am), ktoré zastupuje záujmy izraelských Arabov. Podľa predbežných výsledkov táto strana získala päť kresiel v 120-člennom Knesete, čo môže stačiť na to, aby sa stala povestným jazýčkom na váhach a rozhodla tak o Netanjahuovej politickej budúcnosti.



Je to zvláštna situácia pre Netanjahua, ktorý sa v minulosti dostal k moci tým, že odmietol hľadať kompromis v rokovaniach s Palestínčanmi a v predchádzajúcich volebných kampaniach využíval aj rasistickú rétoriku, v rámci ktorej príslušníkov arabskej menšiny v Izraeli označoval za sympatizantov terorizmu, komentuje AP.



Predseda hnutia Ra'am Mansúr Abbás v stredu zopakoval, že nevylučuje spoluprácu so žiadnou budúcou koalíciou. Zároveň naznačil, že hnutie má záujem nielen o pôsobenie v parlamente, ale potenciálne aj vo vládnom kabinete.



Podľa AP je však nepravdepodobné, že by hnutie Ra'am vládlo spolu s Netanjahuovou stranou Likud. Pre zostavenie vlády totiž Netanjahu potrebuje aj podporu židovskej ortodoxnej strany Tekuma (Obroda), ktorej vedúci členovia sa hlásia k rasistickým názorom.



Podľa výsledkov zverejnených britskou spravodajskou stanicou BBC má blok strán podporujúcich Netanjahua zatiaľ 59 kresiel. Tábor Netanjahuových odporcov má nateraz 56 kresiel.