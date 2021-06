O cenách festivalu v Cannes bude rozhodovať prevažne ženská porota

Paríž 24. júna (TASR) - Organizátori 74. ročníka filmového festivalu vo francúzskom letovisku Cannes vo štvrtok zverejnili mená členov festivalovej poroty, ktorej tento rok predsedá americký režisér Spike Lee. Informovala o tom agentúra AFP.



Ako sa uvádza vo vyhlásení organizátorov festivalu, členovia poroty "pochádzajú z piatich kontinentov a sú siedmich národností". Väčšinu poroty tvoria ženy, čo je v porovnaní s minulými ročníkmi výrazná zmena - zrejme aj pod vplyvom kritiky za nedostatočné zastúpenie žien v tomto grémiu.



O laureátoch cien filmového festivalu v Cannes tak budú rozhodovať francúzska režisérka senegalského pôvodu Mati Diopová, francúzsko-kanadská speváčka Mylne Farmerová, americká herečka Maggie Gyllenhaalová, rakúska producentka, režisérka a scenáristka Jessica Hausnerová, jej kolegyňa z Francúzska Mélanie Laurentová, brazílsky režisér a scenárista Kleber Mendonça Filho a herci Tahar Rahim z Francúzska a Song Kang-ho z Južnej Kórey.



Ich úlohou bude posúdiť 24 filmov, ktoré boli zaradené do festivalovej prehliadky. Do výberu sa dostali snímky amerických režisérov Wesa Andersona a Seana Penna, predchádzajúcich laureátov festivalu v Cannes Nanniho Morettiho, Jacqua Audiarda a Apichatponga Weerasethakula, ako aj dvojnásobného iránskeho držiteľa Oscara Ašgara Farhadího. Uvedený bude aj film ruského režiséra Kirilla Serebrennikova.



Filmový festival v Cannes sa zvyčajne koná v máji, ale pre pandémiu sa tento rok uskutoční v neskoršom termíne - od 6. do 17. júla. Vlani sa festival v Cannes nekonal vôbec.



Otvárací ceremoniál bude moderovať francúzska herečka a scenáristka Doria Tillierová. Zlatú palmu za svoje celoživotné dielo si prevezme americká oscarová herečka Jodie Fosterová.



Ako pripomenula agentúra AFP, Zlatú palmu si z festivalu z Cannes za 73 rokov jeho trvania odniesla len jediná žena - Jane Campionová za film Piano (1993).