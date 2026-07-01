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O ceny karlovarského festivalu zabojujú aj štyri slovenské snímky
O ceny v hlavnej súťaži zabojuje film Ivana Ostrochovského Prameň, ktorý sa venuje sterilizácii rómskych žien v 80. rokoch.
Autor TASR
Praha/Bratislava 1. júla (TASR) - Na Medzinárodnom filmovom festivale (MFF) v Karlových Varoch, ktorý sa začne v piatok 3. júla, bude slovenskú kinematografiu reprezentovať 12 filmov. Štyri z nich sa budú uchádzať o festivalové ceny, a to v hlavnej, aj v súťaži Proxima, ktorá je otvorená progresívnej filmovej tvorbe. TASR o tom informovala tlačová tajomníčka Slovenského filmového ústavu (SFÚ) Simona Nôtová, píše spravodajkyňa v Prahe.
O ceny v hlavnej súťaži zabojuje film Ivana Ostrochovského Prameň, ktorý sa venuje sterilizácii rómskych žien v 80. rokoch. Ako podotkla Nôtová, otvára nevyriešenú kapitolu československých dejín, keď o možnosti mať deti rozhodoval štát. Hlavnú postavu ambicióznej lekárky v ňom stvárnila Aňa Geislerová.
V rovnakej sekcii sa o cenu bude uchádzať aj minoritný koprodukčný slovenský film Chica Checa režiséra Šimona Holého o osamelej päťdesiatničke, ktorá sa s cieľom splniť svojej chradnúcej matke posledné želanie zblíži so svojím synom a odhalí tak jeho tajomstvo.
V súťažnej sekcii Proxima, ktorá dáva priestor modernej filmovej tvorbe z celého sveta, bude uvedený slovenský film o krehkej, mladej láske v dnešnom svete Milovník, nie bojovník debutujúcej režisérky Martiny Buchelovej. Hlavným hrdinom je Andrej, zdanlivo veselý, ale v skutočnosti trápiaci sa mladý muž, ktorý hľadá v živote zmysel. Snímka sa okrem lásky venuje aj iným témam, napríklad alkoholizmu.
Druhým filmom v súťažnej sekcii Proxima je triler 33 krokov debutujúcej režisérskej dvojice Anny a Šimona Domčekovcov, ktorý vznikol na základe skutočného príbehu hlavného hrdinu. Sleduje Róma Milana, ktorého ako osemnásťročného brutálne napadli neonacisti. Upadol do kómy a aj keď prežil klinickú smrť, následky si nesie celý život. Jeho trauma sa opäť vynorí, keď sa dozvie, že z väzenia sa vracia niekdajší útočník. Hlavnú postavu v ňom stvárňuje Milan Daniel, ktorý hrá sám seba.
Režisér a producent Ivan Ostrochovský okrem hraného filmu Prameň uvedie v Karlových Varoch aj svoj nový dokumentárny film Igor a potom. Film pod pôvodným názvom Autoportrét pripravoval kameraman Igor Luther a Ostrochovský sa projektu ujal po jeho smrti v roku 2020.
Kameramanskú prácu Igora Luthera uvidia diváci na karlovarskom festivale v klasickom filme Vtáčkovia, siroty a blázni od Juraja Jakubiska, ktorý bude uvedený v sekcii Návraty k prameňom – KVIFF 60/80. Premietať sa bude pri príležitosti udelenia Ceny prezidenta festivalu herečke Magde Vášáryovej, ktorá vo filme stvárňuje jednu z hlavných postáv.
Osobitné uvedenie bude mať na karlovarskom festivale ešte päť slovenských minoritných koprodukcií. Dokumentárny film Zomrieť za život režisérky Yuliie Hontaruk, biografický dokument Dve deci tušu od Ester Geislerovej, dráma zo súčasnosti Mesto otcov Zdeňka Tyca a športový film Bojovník režisérskej dvojice Vojtěch Frič a Tomáš Dianiška. Premietnutý bude tiež kreatívny dokument Keby sa holuby premenili na zlato Pepy Lubojacki, ktorý na tohtoročnom Berlinale získal Cenu za najlepší dokumentárny film.
O ceny v hlavnej súťaži zabojuje film Ivana Ostrochovského Prameň, ktorý sa venuje sterilizácii rómskych žien v 80. rokoch. Ako podotkla Nôtová, otvára nevyriešenú kapitolu československých dejín, keď o možnosti mať deti rozhodoval štát. Hlavnú postavu ambicióznej lekárky v ňom stvárnila Aňa Geislerová.
V rovnakej sekcii sa o cenu bude uchádzať aj minoritný koprodukčný slovenský film Chica Checa režiséra Šimona Holého o osamelej päťdesiatničke, ktorá sa s cieľom splniť svojej chradnúcej matke posledné želanie zblíži so svojím synom a odhalí tak jeho tajomstvo.
V súťažnej sekcii Proxima, ktorá dáva priestor modernej filmovej tvorbe z celého sveta, bude uvedený slovenský film o krehkej, mladej láske v dnešnom svete Milovník, nie bojovník debutujúcej režisérky Martiny Buchelovej. Hlavným hrdinom je Andrej, zdanlivo veselý, ale v skutočnosti trápiaci sa mladý muž, ktorý hľadá v živote zmysel. Snímka sa okrem lásky venuje aj iným témam, napríklad alkoholizmu.
Druhým filmom v súťažnej sekcii Proxima je triler 33 krokov debutujúcej režisérskej dvojice Anny a Šimona Domčekovcov, ktorý vznikol na základe skutočného príbehu hlavného hrdinu. Sleduje Róma Milana, ktorého ako osemnásťročného brutálne napadli neonacisti. Upadol do kómy a aj keď prežil klinickú smrť, následky si nesie celý život. Jeho trauma sa opäť vynorí, keď sa dozvie, že z väzenia sa vracia niekdajší útočník. Hlavnú postavu v ňom stvárňuje Milan Daniel, ktorý hrá sám seba.
Režisér a producent Ivan Ostrochovský okrem hraného filmu Prameň uvedie v Karlových Varoch aj svoj nový dokumentárny film Igor a potom. Film pod pôvodným názvom Autoportrét pripravoval kameraman Igor Luther a Ostrochovský sa projektu ujal po jeho smrti v roku 2020.
Kameramanskú prácu Igora Luthera uvidia diváci na karlovarskom festivale v klasickom filme Vtáčkovia, siroty a blázni od Juraja Jakubiska, ktorý bude uvedený v sekcii Návraty k prameňom – KVIFF 60/80. Premietať sa bude pri príležitosti udelenia Ceny prezidenta festivalu herečke Magde Vášáryovej, ktorá vo filme stvárňuje jednu z hlavných postáv.
Osobitné uvedenie bude mať na karlovarskom festivale ešte päť slovenských minoritných koprodukcií. Dokumentárny film Zomrieť za život režisérky Yuliie Hontaruk, biografický dokument Dve deci tušu od Ester Geislerovej, dráma zo súčasnosti Mesto otcov Zdeňka Tyca a športový film Bojovník režisérskej dvojice Vojtěch Frič a Tomáš Dianiška. Premietnutý bude tiež kreatívny dokument Keby sa holuby premenili na zlato Pepy Lubojacki, ktorý na tohtoročnom Berlinale získal Cenu za najlepší dokumentárny film.