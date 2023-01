O české korunovačné klenoty je mimoriadny záujem, výstavu predĺžili

Praha 19. januára (TASR) - O výstavu českých korunovačných klenotov na Pražskom hrade je mimoriadny záujem. Prezident Miloš Zeman sa preto rozhodol výstavu predĺžiť do budúceho utorka. Vo štvrtok to oznámil vedúci Kancelárie prezidenta republiky (KPR) Vratislav Mynář, informuje spravodajkyňa TASR.



"Pre obrovský záujem o výstavu českých korunovačných klenotov, ktorá sa začala v pondelok odomknutím Korunnej komory držiteľmi kľúčov a následne sa v utorok otvorila pre verejnosť v Katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha, po porade s odborníkmi z pamiatkovej starostlivosti pán prezident rozhodol, že výstava korunovačných klenotov bude predĺžená," vyhlásil pred katedrálou Mynář.



V nedeľu po skončení omše v Katedrále sv. Víta, kde sú klenoty vystavené, si môže verejnosť artefakty prezrieť od 14.30 do 21.00 h a následne v pondelok a utorok obidva dni od 8.00 do 18.00 h. Pôvodne mali byť korunovačné klenoty spolu s relikviou sv. Václava vystavené do soboty.



Spolu s klenotmi bude predĺžená aj výstava lebky sv. Václava a korunovačné rúcho. "Veríme, že týmto krokom, ktorý urobil pán prezident, príde k uspokojeniu všetkých záujemcov o túto mimoriadnu výstavu," dodal Mynář.



Počas prvého dňa si klenoty podľa hovorcu KPR Víta Nováka prišlo prezrieť takmer 4200 návštevníkov, v stredu viac než 4400. Podľa Pražského hradu je záujem rekordný. Ľudia v rade čakajú niekoľko hodín.



Prezident Miloš Zeman rozhodol o vystavení klenotov pri príležitosti 30. výročia vzniku Českej republiky. Zemanovi sa teraz končí jeho druhé volebné obdobie, od začiatku jeho pôsobenia vo funkcii prezidenta v roku 2013 sú klenoty vystavené po štvrtýkrát.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)