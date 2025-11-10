Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 10. november 2025Meniny má Tibor
< sekcia Zahraničie

O dobrovoľné vojenské školenia v Poľsku je veľký záujem

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Pilotná fáza programu sa začína vo Varšave a prvý Kurz prežitia sa uskutoční 22. novembra v areáli 1. varšavskej tankovej brigády.

Autor TASR
Varšava 10. novembra (TASR) - V hlavnom meste Poľska je mimoriadne veľký záujem o dobrovoľné vojenské školenia v rámci programu „wGotowosci“, ktorý spustilo ministerstvo obrany. Všetky miesta vo varšavských kurzoch sú už obsadené, čo podľa rezortu potvrdzuje vysokú pripravenosť obyvateľov reagovať v krízových situáciách. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa portálu Rzeczpospolita.

Projekt „wGotowości“ je celonárodná iniciatíva, ktorej cieľom je posilniť spoločenskú odolnosť a pripravenosť civilného obyvateľstva na možné krízy. Ministerstvo zdôraznilo, že ide o reakciu na rastúce napätie v Európe a vo svete a súčasné obdobie označilo za najnebezpečnejšie od konca druhej svetovej vojny.

Pilotná fáza programu sa začína vo Varšave a prvý Kurz prežitia sa uskutoční 22. novembra v areáli 1. varšavskej tankovej brigády. Voľné miesta sa zaplnili okamžite po spustení registrácie a ministerstvo preto pripravuje dodatočné školenia 6. a 13. decembra.

Rezort obrany plánuje v roku 2026 preškoliť približne 400.000 ľudí v celej krajine. Program je určený plnoletým občanom, ktorí chcú získať praktické zručnosti potrebné v prípade vojnového alebo iného ohrozenia. Školenia sú dobrovoľné a majú podporiť spoluprácu medzi armádou a civilným obyvateľstvom.
.

Neprehliadnite

BARTOŇ: Robotické operácie výrazne skracujú pobyt dieťaťa v nemocnici

NEHODA VLAKOV MEDZI BRATISLAVOU A PEZINKOM: Zranených odviezli sanitky

Prezident: Príčiny vlakovej nehody je potrebné čím skôr vyšetriť

OTESTUJTE SA: Poznáte slovenské príslovia a porekadlá?