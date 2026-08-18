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O funkciu generálnej tajomníčky OSN sa chce uchádzať aj Bakiová
Bakiová, ktorá pôsobila ako ministerka ekvádorskej vlády a veľvyslankyňa vo Francúzsku, Katare a Spojených štátoch, bola nominovaná tichomorským ostrovným štátom Tonga.
Autor TASR
Ženeva 18. augusta (TASR) - Do súboja o post generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov (OSN) sa zapája aj ekvádorská diplomatka Ivonne Bakiová, informovala v utorok agentúra Reuters. Stala sa ôsmym kandidátom vo voľbách nástupcu súčasného generálneho tajomníka OSN Antónia Guterresa, ktorý vo funkcii skončí budúci rok, píše TASR.
Bakiová, ktorá pôsobila ako ministerka ekvádorskej vlády a veľvyslankyňa vo Francúzsku, Katare a Spojených štátoch, bola nominovaná tichomorským ostrovným štátom Tonga. Je druhou kandidátkou na tento post z Ekvádoru: záujem viesť OSN prejavila totiž aj bývalá ministerka zahraničných vecí María Fernanda Espinosová.
Ďalšími kandidátmi sú napr. bývalá čilská prezidentka Michelle Bacheletová, niekdajší senegalský prezident Macky Sall či ugandský diplomat Olara Otunnu.
Guterres odstúpi z čela OSN na konci roka 2026 po dvoch päťročných funkčných obdobiach. Prvé orientačné hlasovanie v 15-člennej Bezpečnostnej rade o jeho nástupcovi sa uskutočnilo koncom júla. Najúspešnejšia v ňom bola bývalá viceprezidentka Kostariky Rebeca Grynspanová, za ktorou tesne nasledovala exministerka zahraničných vecí Guyany Carolyn Rodriguesová-Birkettová a generálny riaditeľ Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) Rafael Grossi.
Pre úspech kandidáta je kľúčové, aby proti nemu nevzniesol veto žiadny z piatich stálych členov Bezpečnostnej rady OSN – Čína, Francúzsko, Rusko, Spojené kráľovstvo a Spojené štáty. Tieto krajiny však majú v mnohých otázkach výrazne odlišné postoje, pripomenul Reuters.
Vychádzajúc z doterajšej praxe môže výber sprevádzať viacero kôl hlasovania, ktoré by mohli pokračovať v nasledujúcich týždňoch a skončiť sa koncom septembra alebo začiatkom októbra. Do súboja sa stále môžu zapojiť ďalší kandidáti a celý proces sa môže predĺžiť, ak sa nepodarí dosiahnuť konsenzus.
Reuters upozorňuje, že Guterresov nástupca bude musieť oživiť OSN, ktorá čelí kríze a oslabovaniu svojho postavenia. Zároveň bude pod tlakom, aby presadil reformy v reakcii na kritiku týkajúcu sa rozsiahlej a nákladnej byrokracie, a aby odstránil duplicitu medzi jednotlivými agentúrami OSN.
Veľvyslanec Tongy pri OSN Viliami Va'inga Tone v nominačnom liste uviedol, že organizácia prechádza náročným obdobím a potrebuje skúseného a rešpektovaného lídra, ktorý dokáže členské krajiny spájať. O 75-ročnej Bakiovej sa vyjadril, že má dostatok skúseností, diplomatických schopností a osobnej integrity na to, aby pomohla posilniť spoluprácu medzi štátmi a presadzovať princípy, na ktorých je OSN založená.
Bakiová, ktorá pôsobila ako ministerka ekvádorskej vlády a veľvyslankyňa vo Francúzsku, Katare a Spojených štátoch, bola nominovaná tichomorským ostrovným štátom Tonga. Je druhou kandidátkou na tento post z Ekvádoru: záujem viesť OSN prejavila totiž aj bývalá ministerka zahraničných vecí María Fernanda Espinosová.
Ďalšími kandidátmi sú napr. bývalá čilská prezidentka Michelle Bacheletová, niekdajší senegalský prezident Macky Sall či ugandský diplomat Olara Otunnu.
Guterres odstúpi z čela OSN na konci roka 2026 po dvoch päťročných funkčných obdobiach. Prvé orientačné hlasovanie v 15-člennej Bezpečnostnej rade o jeho nástupcovi sa uskutočnilo koncom júla. Najúspešnejšia v ňom bola bývalá viceprezidentka Kostariky Rebeca Grynspanová, za ktorou tesne nasledovala exministerka zahraničných vecí Guyany Carolyn Rodriguesová-Birkettová a generálny riaditeľ Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) Rafael Grossi.
Pre úspech kandidáta je kľúčové, aby proti nemu nevzniesol veto žiadny z piatich stálych členov Bezpečnostnej rady OSN – Čína, Francúzsko, Rusko, Spojené kráľovstvo a Spojené štáty. Tieto krajiny však majú v mnohých otázkach výrazne odlišné postoje, pripomenul Reuters.
Vychádzajúc z doterajšej praxe môže výber sprevádzať viacero kôl hlasovania, ktoré by mohli pokračovať v nasledujúcich týždňoch a skončiť sa koncom septembra alebo začiatkom októbra. Do súboja sa stále môžu zapojiť ďalší kandidáti a celý proces sa môže predĺžiť, ak sa nepodarí dosiahnuť konsenzus.
Reuters upozorňuje, že Guterresov nástupca bude musieť oživiť OSN, ktorá čelí kríze a oslabovaniu svojho postavenia. Zároveň bude pod tlakom, aby presadil reformy v reakcii na kritiku týkajúcu sa rozsiahlej a nákladnej byrokracie, a aby odstránil duplicitu medzi jednotlivými agentúrami OSN.
Veľvyslanec Tongy pri OSN Viliami Va'inga Tone v nominačnom liste uviedol, že organizácia prechádza náročným obdobím a potrebuje skúseného a rešpektovaného lídra, ktorý dokáže členské krajiny spájať. O 75-ročnej Bakiovej sa vyjadril, že má dostatok skúseností, diplomatických schopností a osobnej integrity na to, aby pomohla posilniť spoluprácu medzi štátmi a presadzovať princípy, na ktorých je OSN založená.