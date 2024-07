O funkciu predsedníčky EP sa uchádzajú Metsolová a Monterová

Brusel/Štrasburg 15. júla (TASR) - O pozíciu predsedníčky Európskeho parlamentu (EP) sa v utorok budú uchádzať dve političky – súčasná šéfka EP Roberta Metsolová z Malty za Európsku ľudovú stranu (EPP) a španielska europoslankyňa Irene Monterová za frakciu Ľavica. Informuje o tom spravodajca TASR.



Nominácie oboch kandidátok v pondelok večer na sociálnej sieti X potvrdil hovorca EP Jaume Duch, ktorý spresnil, že hlasovanie sa uskutoční v utorok 16. júla o 10.00 h.



Kým kandidatúra Metsolovej sa očakávala a bola dopredu známa, lebo ľudovci ako víťazi júnových eurovolieb iné meno na tento post ani neponúkali, Monterová sa do tohto "súboja" zapojila na poslednú chvíľu.



Monterová, vyštudovaná psychologička, sa do EP dostala za ľavicovú populistickú stranu Podemos. Je partnerkou spoluzakladateľa tejto strany Pabla Iglesiasa a od januára 2020 do novembra 2023 pôsobila v Španielsku ako ministerka pre rodovú rovnosť.



Iglesias sa v roku 2014 rovnako pokúšal získať funkciu šéfa EP, keď neúspešne kandidoval proti Martinovi Schulzovi z Nemecka.



Monterová v pondelok na sieti X spresnila, že vstupuje do tohto súboja "za Európu mieru, feminizmu a práv a za koniec genocídy proti palestínskemu ľudu".



Metsolová sa v roku 2022 stala najmladším predsedom europarlamentu v histórii tejto inštitúcie. Predtým, od novembra 2020, zastávala post prvej podpredsedníčky EP.



Všetky registrované politické skupiny v EP mali čas do pondelka 18.00 h na to, aby predložili svojich kandidátov na post predsedu zákonodarného zboru EÚ.



V utorok zvolená šéfka EP bude túto funkciu zastávať do prvej polovice 10. volebného obdobia europarlamentu, čiže do januára 2027. Potom by tento post podľa tzv. džentlmenskej dohody mal pripadnúť frakcii socialistov a demokratov.



