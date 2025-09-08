< sekcia Zahraničie
O hlasy Čechov v SR sa uchádza 468 kandidátov z 22 strán
Voľby do Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR sa uskutočnia 3. a 4. októbra 2025, prvýkrát budú mať českí občania v zahraničí možnosť voliť prostredníctvom korešpondenčnej voľby.
Autor TASR
Bratislava 8. septembra (TASR) - Českí občania, ktorí žijú alebo sa dlhodobo zdržujú na Slovensku a budú voliť na zastupiteľskom úrade ČR v Bratislave či prostredníctvom korešpondenčnej voľby, si môžu vybrať zo 468 kandidátov zastupujúcich 22 politických strán a hnutí. Informuje o tom web cesi.sk, odkazujúci na údaje z Českého štatistického úradu.
Najdlhšie fungujúci webový portál českej národnostnej menšiny na Slovensku i veľvyslanectvo v Bratislave pripomínajú, že krajania v SR budú môcť v rámci zvláštneho volebného okrsku č. 31 (Slovenská republika) podporiť kandidátov v Juhomoravskom kraji.
Ambasáda takisto informuje, že tí, ktorí požiadali o korešpondenčnú voľbu, si už môžu vytlačiť hlasovací lístok, odkazuje pritom na stránku českého ministerstva vnútra.
Voľby do Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR sa uskutočnia 3. a 4. októbra 2025, prvýkrát budú mať českí občania v zahraničí možnosť voliť prostredníctvom korešpondenčnej voľby. O voľbu poštou prejavilo záujem zatiaľ 10.905 Čechov žijúcich v zahraničí, ktorí o vydanie písomnosti pre korešpondenčnú voľbu požiadali písomne do stanoveného termínu - 29. augusta. Českí krajania ešte môžu o písomnosti požiadať aj osobne, a to až do 1. októbra.
Najdlhšie fungujúci webový portál českej národnostnej menšiny na Slovensku i veľvyslanectvo v Bratislave pripomínajú, že krajania v SR budú môcť v rámci zvláštneho volebného okrsku č. 31 (Slovenská republika) podporiť kandidátov v Juhomoravskom kraji.
Ambasáda takisto informuje, že tí, ktorí požiadali o korešpondenčnú voľbu, si už môžu vytlačiť hlasovací lístok, odkazuje pritom na stránku českého ministerstva vnútra.
Voľby do Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR sa uskutočnia 3. a 4. októbra 2025, prvýkrát budú mať českí občania v zahraničí možnosť voliť prostredníctvom korešpondenčnej voľby. O voľbu poštou prejavilo záujem zatiaľ 10.905 Čechov žijúcich v zahraničí, ktorí o vydanie písomnosti pre korešpondenčnú voľbu požiadali písomne do stanoveného termínu - 29. augusta. Českí krajania ešte môžu o písomnosti požiadať aj osobne, a to až do 1. októbra.