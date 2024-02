O kandidátovi na prezidenta rozhodne Fidesz na výjazdovom rokovaní

Budapešť 19. februára (TASR) - O kandidátovi na post nového prezidenta Maďarska po abdikácii Katalin Novákovej rozhodne parlamentná frakcia vládnej strany Fidesz na výjazdovom rokovaní v Balatonalmádi, ktoré sa bude konať 21. a 22. februára. Oznámil to v pondelok na Facebooku predseda frakcie Fideszu Máté Kocsis, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Kocsis poznamenal, že frakcia sa schádza pravidelne pred začatím jarnej schôdze parlamentu. Rokovanie poslancov Fideszu sa podľa jeho slov začne v stredu večer prejavom predsedu vlády Viktora Orbána, vo štvrtok bude nasledovať vypočutie ministrov, europoslancov a štátnych tajomníkov.



Okrem rozhodovaní o kandidátovi na nového prezidenta bude schôdza frakcie zameraná na prípravu na volieb do Európskeho parlamentu a samospráv, ako aj na nový balík zákonov na ochranu detí.



O demisii Katalin Novákovej, ktorá minulú sobotu oznámila, že odstupuje z funkcie hlavy štátu v súvislosti s kauzou amnestie muža odsúdeného za utajovanie prípadu sexuálneho zneužívania v detskom domove, bude môcť parlament hlasovať v prvý deň jarnej schôdze. V zmysle ústavných pravidiel musí byť potom nový prezident zvolený do 30 dní.



Server economx.hu v súvislosti s výjazdovým zasadaním frakcie Fideszu pripomenul, že Maďarsko zostáva jedinou členskou krajinou NATO, ktorá ešte neratifikovala vstup Švédska do Aliancie. Nebolo by preto prekvapením, keby sa táto téma opäť dostala na program rokovania.



Kocsis po vlaňajšom stretnutí frakcie povedal, že v parlamente sa vážne diskutovalo o vstupe Švédska a Fínska do NATO. Odvtedy už parlament ratifikoval vstup Fínov, ešte stále však poslanci nehlasovali o vstupe Švédska.



Orbán vo výročnej správe o stave krajiny v nedeľu vyhlásil, že spolu so švédskym ministerským predsedom Ulfom Kristerssonom urobili významné kroky k obnoveniu vzájomnej dôvery, preto bude môcť parlament prijatie Švédska do NATO schváliť.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)