O Georgescovej kandidatúre vo voľbách rozhodne rumunský súd

Bukurešť 10. marca (TASR) - Rumunský krajne pravicový politik Calin Georgescu sa v pondelok odvolal proti rozhodnutiu volebnej komisie, ktorá ho v nedeľu odmietla zaregistrovať ako kandidáta opakovaných prezidentských volieb. Ústavný súd vo svojom vyhlásení potvrdil prijatie Georgescovho odvolania a oznámil, že sa zíde v utorok o 17:00 h SEČ, aby jeho kauzu preskúmal. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.



Svoju kandidatúru do opakovaných prezidentských volieb Georgescu podal minulý piatok. Volebná komisia však v nedeľu jeho kandidatúru zamietla. Rovnako rozhodla aj v prípade dvoch nezávislých politikov - Marie Marcuovej a Iona Popa. V prípade Georgesca svoje rozhodnutie podložila predošlými verdiktmi ústavného súdu.



Georgescu rozhodnutie volebnej komisie odsúdil a označil ho za nedemokratické.



Za Georgesca sa postavili aj niektorí vysokopostavení členovia americkej administratívy. "To je šialené!", napísal poradca amerického prezidenta Elon Musk v nedeľu na sieti X v reakcii na rozhodnutie volebnej komisie v Rumunsku.



Po tom, ako bolo zverejnené rozhodnutie volebnej komisie, sa v Bukurešti zišli Georgescovi priaznivci, ktorí sa dostali do násilných stretov s políciou. Potýčky v uliciach si vyžiadali najmenej 13 zranených.



Rumunský ústavný súd v decembri anuloval výsledky novembrového prvého kola prezidentských volieb, v ktorých 62-ročný Georgescu prekvapivo zvíťazil, hoci podľa prieskumov mal dovtedy minimálnu podporu. Podľa zistení spravodajských služieb férovosť hlasovania narušilo Rusko prostredníctvom tisícov účtov na platformách TikTok a Telegram. Moskva tieto tvrdenia poprela.



Prokuratúra okrem toho začala vo februári proti Gorgescovi trestné konanie. Obvinený je z podnecovania konania proti ústavnému poriadku, iniciovania alebo založenia fašistickej, rasistickej alebo xenofóbnej organizácie či verejnej podpory kultu osôb vinných z genocídy a vojnových zločinov, a tiež z nepravdivých vyhlásení o financovaní predvolebnej kampane.



Opakované prvé kolo nových prezidentských volieb sa bude konať 4. mája a prípadné druhé 18. mája, ak žiaden z kandidátov nezíska v prvom kole viac ako 50 percent hlasov.



Georgescu deklaruje, že je proti posielaniu pomoci susednej Ukrajine, ktorá sa už viac ako tri roky bráni invázii ruskej armády. Opakovane síce vyjadril obdiv ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi, ale rozhodne popiera akékoľvek prepojenie s Moskvou. Nedávno sa označil za "ultra" priaznivca amerického prezidenta Donalda Trumpa.