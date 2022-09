O kráľovniných psov plemena corgi sa bude starať princ Andrew

Londýn 12. septembra (TASR) - Dvoch psov plemena corgi, ktorí prežili zosnulú britskú kráľovnú Alžbetu II., sa ujme jej syn Andrew. Podľa televízie BFM to v nedeľu oznámila princova hovorkyňa.



Bol to práve Andrew, kto Alžbete II. týchto psov - ešte ako šteniatka - s odstupom niekoľkých mesiacov podaroval.



Muick a Sandy sú poslední psi z radu viac ako 30 corgiov, ktoré kráľovná za života vlastnila. Podľa kráľovninej osobnej asistentky a radkyne v záležitostiach šperkov, insígnií a odievania Angely Kellyovej prinášali Alžbete II. počas pandémie veľa útechy.



Muick sa k rodine "pripojil" začiatkom roka 2021, aby spestril každodenný život panovníčky, ktorá bola vtedy - rovnako ako zvyšok krajiny - v izolácii, na hrade Windsor. Spolu s Muickom do rodiny prišlo aj šteniatko menom Fergus.



Fergus však o niekoľko týždňov neskôr, vo veku piatich mesiacov, uhynul. Stalo sa tak krátko po smrti kráľovninho manžela princa Philipa.



Andrew a jeho dcéry, princezné Beatrice a Eugenie, následne darovali Alžbete II. k jej 95. narodeninám malú Sandy.



Kráľovnina láska k týmto vzrastom malým, svojským a veselým psíkom s líščím vzhľadom sa datuje prinajmenšom od roku 1944, keď jej rodičia k 18. narodeninám darovali jej prvého corgiho - sučku Susan, od ktorej pochádza väčšina jej ďalších psov.



Alžbeta II. sa o svojich psov starala v rámci možností sama, sprevádzali ju počas víkendov vo Windsore a žili v jej súkromných apartmánoch. Kŕmila ich vždy, keď jej to jej nabitý program dovolil, a rada s nimi chodievala aj na prechádzky.



Princ Andrew je často označovaný za obľúbeného syna Alžbety II. Z verejného života monarchie sa stiahol po obvineniach zo sexuálneho obťažovania v USA. Tento súdny spor sa ukončil zaplatením odškodného vo výške niekoľkých miliónov dolárov.