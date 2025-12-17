< sekcia Zahraničie
O návrhu na vyslovenie dôvery Babišovej vláde budú rokovať v januári
Koalícia ANO, SPD a Motoristi má v dolnej komore väčšinu 108 z 200 hlasov a vláda na získanie dôvery, musí získať podporu väčšiny prítomných poslancov.
Autor TASR
Praha 17. decembra (TASR) - Českí poslanci budú rokovať o návrhu na vyslovenie dôvery vláde Andreja Babiša 13. januára 2026. Podľa predsedu Poslaneckej snemovne Tomia Okamuru to bude druhý bod programu riadneho zasadnutia snemovne, informuje TASR podľa webu idnes.cz.
„Hlasovanie o dôvere vláde sa uskutoční v utorok 13. januára. Zasadnutie začne o 11.00 h,“ povedal Okamura. Podľa webu idnes.cz sa očakáva, že kabinet premiéra Babiša dôveru získa.
Nová česká vláda sa funkcie oficiálne ujala v pondelok, kedy ju na Pražskom hrade vymenoval prezident Petr Pavel. Skladá sa z hnutí ANO, SPD a strany Motoristi.
Podľa českej ústavy musí novovymenovaná vláda požiadať Poslaneckú snemovňu o vyslovenie dôvery do 30 dní a jej predseda musí na základe rokovacieho poriadku zaradiť tento návrh do programu nasledujúceho plenárneho zasadnutia.
Koalícia ANO, SPD a Motoristi má v dolnej komore väčšinu 108 z 200 hlasov a vláda na získanie dôvery, musí získať podporu väčšiny prítomných poslancov.
