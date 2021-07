Pardubice 21. júla (TASR) - O necelé dva týždne sa v Česku skončí zbraňová amnestia. Do konca júla môžu ľudia na polícii odovzdať nelegálne držané zbrane alebo strelivo. Vyhnú sa pritom postihu za nedovolené ozbrojovanie sa. V utorok to napísal portál iROZHLAS.cz.



Do konca minulého týždňa ľudia policajtom priniesli vyše 2800 zbraní a viac ako 86.000 kusov streliva. Policajti z Pardubického kraja museli riešiť aj jednu netradičnú zbraň.



"Kuriozitou tohtoročnej amnestie bol približne 500-kilogramový protilietadlový kanón," uviedol pre Český rozhlas Jiří Tilman z odboru pre zbrane a bezpečnostný materiál polície Pardubického kraja.



Ľudia v minulosti doniesli na odovzdanie aj guľomet či granát. Zbraňových amnestií bolo v Česku už niekoľko a počet odovzdaných vecí sa podľa Tilmana postupne znižuje.



"Amnestie majú skôr zostupnú tendenciu. Zbraní sa odovzdáva čoraz menej. Myslím si, že tá prvá bola rekordná, potom počty vo všetkých krajoch klesali," dodal.



Každá odovzdaná zbraň sa preveruje v policajných databázach, či nebola ukradnutá, či nie je po nej vyhlásené pátranie alebo či ňou nebol spáchaný trestný čin. Ak je zbraň "čistá", môže sa jej majiteľ rozhodnúť, čo s ňou ďalej urobí.



Ak majiteľ uvedenú zbraň nechce, môže ju nechať policajtom, ktorí ju pošlú na likvidáciu. Historické exempláre zbraní však môžu skončiť aj v múzeu.



Tohtoročná zbraňová amnestia sa skončí 31. júla.