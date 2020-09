O nesprevádzaných maloletých migrantov z Morie sa postará 10 štátov EÚ

Berlín 11. septembra (TASR) - Desať členských štátov Európskej únie sa dohodlo na prijatí celkovo 400 maloletých migrantov bez sprievodu, ktorí zostali bez strechy nad hlavou po tom, čo požiar zničil najväčší utečenecký tábor v Grécku. Podľa agentúry AFP to v piatok uviedol nemecký minister vnútra Horst Seehofer.



Dodal, že väčšinu maloletých z tábora na ostrove Lesbos prevezmú Nemecko a Francúzsko, pričom každá z týchto dvoch krajín ponúkne útočisko pre 100-150 maloletých osôb bez sprievodu.



Seehofer o tom informoval na spoločnej tlačovej konferencii s podpredsedom Európskej komisie Margaritisom Schinasom, ktorý zdôraznil, že katastrofa v utečeneckom tábore Moria postavila Európsku úniu pred naliehavú výzvu na reformu migračnej politiky.



Tábor Moria, ktorý bol v noci na stredu takmer celý zničený požiarom, bol prechodným domovom pre približne 12.700 ľudí (vrátane zhruba 4000 maloletých), čo viac ako štvornásobne prevyšuje jeho kapacitu. Viac ako 12.000 utečencov muselo po požiari stráviť noc na uliciach.



Grécka vláda uviedla, že v noci na štvrtok letecky previezli na grécku pevninu 406 detí bez sprievodu. Deti umiestnia do bezpečných zariadení na severe Grécka.



Grécky minister pre migráciu Notis Mitarakis v stredu povedal, že požiar spôsobili migranti. Nespresnil však, či išlo o úmyselný čin podpaľačstva. Polícia údajne takisto použila slzotvorný plyn, aby niektorým mladým migrantom zabránila dostať sa do hlavného mesta ostrova Lesbos.