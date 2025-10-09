< sekcia Zahraničie
O Nobelovej cene za mier rozhodli ešte pred dohodou Izraela s Hamasom
Tento rok bolo na Nobelovu cenu mieru nominovaných 338 jednotlivcov a organizácií.
Autor TASR
Oslo 9. októbra (TASR) - Nórsky Nobelov inštitút vo štvrtok oznámil, že členovia Nobelovho výboru, ktorý udeľuje prestížnu cenu za mier, sa na svojom poslednom zasadnutí stretli v pondelok. Znamená to, že rozhodnutie o laureátovi alebo laureátoch Nobelovej ceny za mier, ktoré zverejnia v piatok, bolo prijaté ešte pred uzavretím dohody o prímerí medzi Izraelom a palestínskym hnutím Hamas. Informovala o tom agentúra AFP.
Táto informácia je zaujímavá najmä pre to, že v súvislosti s Nobelovou cenou v tejto kategórii sa v posledných týždňoch často spomína meno prezidenta USA Donalda Trumpa. Ten sa netají presvedčením, že si Nobelovu cenu za mier zaslúži - okrem iného aj za dohodu o prímerí v Pásme Gazy a výmene palestínskych väzňov za izraelských rukojemníkov.
Päťčlenný Nobelov výbor zvyčajne rozhoduje niekoľko dní alebo dokonca týždňov pred oficiálnym oznámením mena laureáta alebo laureátov. Nikdy nie je známe a nezverejňuje sa, kedy sa členovia na mene oceneného dohodli.
„Posledné úpravy boli urobené v pondelok, ale my nikdy nezverejňujeme, kedy Nobelov výbor rozhodne,“ dodal hovorca Nórskeho Nobelovho inštitútu Erik Aasheim. Dodal, že pred zverejnením mena laureáta - v piatok o 11.00 h SELČ - nie sú naplánované žiadne ďalšie zasadnutia výboru.
Historik Asle Sveen, špecialista na Nobelovu cenu, pre AFP uviedol, že dohoda medzi Izraelom a Hamasom, oznámená v noci na štvrtok, „nemá absolútne žiadny vplyv“ na výber laureáta za rok 2025, pretože „Nobelov výbor už rozhodol“.
„Trump tento rok cenu nezíska. Som si na 100 percent istý,“ povedal Sveen.
Pripomenul súčasne, že americký prezident dlho nechával izraelskému premiérovi Benjaminovi Netanjahuovi „voľnú ruku“ pri bombardovaní Pásma Gazy a poskytol Izraelu aj významnú vojenskú pomoc.
Tento rok bolo na Nobelovu cenu mieru nominovaných 338 jednotlivcov a organizácií.
V roku 2024 túto cenu udelili skupine Nihon Hidankjó, ktorú založili preživší po bombových útokoch v japonských mestách Hirošima a Nagasaki a ktorá bojuje proti jadrovým zbraniam.
Táto informácia je zaujímavá najmä pre to, že v súvislosti s Nobelovou cenou v tejto kategórii sa v posledných týždňoch často spomína meno prezidenta USA Donalda Trumpa. Ten sa netají presvedčením, že si Nobelovu cenu za mier zaslúži - okrem iného aj za dohodu o prímerí v Pásme Gazy a výmene palestínskych väzňov za izraelských rukojemníkov.
Päťčlenný Nobelov výbor zvyčajne rozhoduje niekoľko dní alebo dokonca týždňov pred oficiálnym oznámením mena laureáta alebo laureátov. Nikdy nie je známe a nezverejňuje sa, kedy sa členovia na mene oceneného dohodli.
„Posledné úpravy boli urobené v pondelok, ale my nikdy nezverejňujeme, kedy Nobelov výbor rozhodne,“ dodal hovorca Nórskeho Nobelovho inštitútu Erik Aasheim. Dodal, že pred zverejnením mena laureáta - v piatok o 11.00 h SELČ - nie sú naplánované žiadne ďalšie zasadnutia výboru.
Historik Asle Sveen, špecialista na Nobelovu cenu, pre AFP uviedol, že dohoda medzi Izraelom a Hamasom, oznámená v noci na štvrtok, „nemá absolútne žiadny vplyv“ na výber laureáta za rok 2025, pretože „Nobelov výbor už rozhodol“.
„Trump tento rok cenu nezíska. Som si na 100 percent istý,“ povedal Sveen.
Pripomenul súčasne, že americký prezident dlho nechával izraelskému premiérovi Benjaminovi Netanjahuovi „voľnú ruku“ pri bombardovaní Pásma Gazy a poskytol Izraelu aj významnú vojenskú pomoc.
Tento rok bolo na Nobelovu cenu mieru nominovaných 338 jednotlivcov a organizácií.
V roku 2024 túto cenu udelili skupine Nihon Hidankjó, ktorú založili preživší po bombových útokoch v japonských mestách Hirošima a Nagasaki a ktorá bojuje proti jadrovým zbraniam.