O obnovu Hamasu v Gaze sa vraj usiluje Sinwárov mladší brat

Gaza 13. januára (TASR) - Obnoviť palestínske militantné hnutie Hamas, ktoré je oslabené ťažením izraelskej armády v Pásme Gazy, sa momentálne snaží Muhammad Sinwár, mladší brat zabitého bývalého politického lídra Hamasu Jahjá Sinwára. V pondelok to s odvolaním sa na nemenované zdroje napísal americký denník The Wall Street Journal. Agentúra TASS s odkazom na WSJ informovala, že Muhammad Sinwár sa stal novým vodcom Hamasu v Gaze, z článku denníka to ale bezprostredne nevyplýva, píše TASR.



Jahjá Sinwár stál na čele Hamasu od augusta do 16. októbra 2024, keď prišiel o život pri izraelskej operácii v meste Rafah na juhu Pásma Gazy. Je považovaný za strojcu útoku Hamasu a ďalších palestínskych skupín zo 7. októbra 2023 na juh Izraela.



Po smrti Sinwára sa predstavitelia Hamasu sídliaci v katarskej Dauhe podľa WSJ rozhodli miesto vymenovania nového vodcu zriadiť kolektívne vedenie. S tým však militanti hnutia v Gaze nesúhlasili a teraz pôsobia pod vedením Muhammada Sinwára, tvrdia podľa denníka arabskí predstavitelia.



Muhammad Sinwár sa podľa informovaných zdrojov snaží o obnovu militantného hnutia, pretože jeho bojaschopnosť je od začiatku izraelskej vojenskej operácie v palestínskej enkláve vážne oslabená. Na tento účel verbuje nových bojovníkov v Gaze, čím zaťahuje Izrael do opotrebovacej vojny, napísal WSJ.



TASS označila mladšieho Sinwára za doterajšieho vodcu Brigád Izzaddína Kasáma, ozbrojeného krídla Hamasu. Bezprostredne ale nie je jasné, či tento post naďalej nezastáva Muhammad Dajf. Izrael Dajfa od minulého leta považuje za mŕtveho, jeho smrť však Hamas doteraz nepotvrdil. Medzinárodný trestný súd (ICC) v Haagu na Dajfa v novembri 2024 vydal zatykač.



Stanica CNN ešte v októbri informovala, že Muhammada Sinwára mnoho pozorovateľov považovalo za nástupcu svojho zosnulého brata. Osud Muhammada Sinwára však bol vtedy neznámy a izraelská armáda tvrdila, že po ňom aktívne pátra.



Útok Hamasu na Izrael z októbra 2023 vyvolal vojnu v Pásme Gazy, ktorá trvá už približne 15 mesiacov. Palestínske komandá vedené Hamasom vtedy podľa izraelských údajov zabili na juhu Izraela okolo 1200 ľudí a 251 ďalších uniesli ako rukojemníkov do Pásma Gazy. Z nich 96 naďalej zostáva v palestínskej enkláve a približne tretina je podľa Izraela už po smrti.



Izraelská odvetná vojenská operácia si doteraz podľa Hamasom riadených úradov vyžiadala už viac než 46.500 obetí na životoch. Okrem toho izraelské nálety a intenzívne bombardovanie zrovnali so zemou veľkú časť palestínskej enklávy a podľa OSN väčšina tamojšieho obyvateľstva bola nútená opustiť svoje domovy.