Pásmo Gazy ako realitnú investíciu vnímal aj Jared Kushner

Washington 6. februára (TASR) - Návrh amerického prezidenta Donalda Trumpa, na základe ktorého by Pásmo Gazy opustili Palestínčania a bolo by prebudované na dovolenkový rezort pod kontrolou USA, je podobný myšlienke, ktorú pred rokom vyslovil Trumpov zať Jared Kushner. Upozornila na to agentúra Reuters. Kushner je realitný magnát a počas Trumpovho prvého funkčného obdobia pôsobil ako vysokopostavený poradca v jeho administratíve. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Na utorkovom stretnutí s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom v Bielom dome Trump navrhol, aby USA "prevzali Gazu" a po presídlení Palestínčanov na iné miesta na jej zničenom území vybudovali "Riviéru Blízkeho východu". Jeho návrh odsúdilo medzinárodné spoločenstvo a nesúhlasia s ním ani viacerí republikáni.



Trump o Pásme Gazy hovoril ako o realitnej investičnej príležitosti už v októbri minulého roka. Vtedy v rozhovore povedal, že Gaza by mohla byť "lepšia ako Monako", ak by sa prebudovala správnym spôsobom.



Reuters pripomína, že pobrežná palestínska enkláva bola počas izraelskej okupácie skutočne populárnou destináciou pre izraelských turistov a aj po prevzatí moci Hamasom na jej pobreží vznikali nové bary a reštaurácie.



Trumpov zať Kushner o masívnej prestavbe Pásma Gazy, ktoré do veľkej miery zničila vojna medzi Izraelom a militantným hnutím Hamas, hovoril už vo februári minulého roka. "Nehnuteľnosti na pobreží Gazy by mohli byť veľmi cenné, ak by sa ľudia zamerali na budovanie svojho blahobytu," povedal Kushner. V minulosti palestínsko-izraelský konflikt označil ako "spor o nehnuteľnosti medzi Izraelčanmi a Palestínčanmi." Kushner tiež uviedol, že z pohľadu Izraela by urobil všetko preto, aby ľudí z Pásma Gazy vysťahoval a územie následne vyčistil.



Reuters pripomína, že izraelskí politici často v podobnom duchu ako Kushner vyčítali palestínskym lídrom, že sa sústreďujú na boj proti Izraelu namiesto rozvoja svojich území vrátane Pásma Gazy. Toto územie hraničí s Egyptom a Izraelom a tieto dve krajiny rozhodujú, čo sa tam dováža.



Podľa všetkých odhadov bude prestavba Pásma Gazy mimoriadne nákladná. Väčšina tamojších budov a infraštruktúry je poškodená a cena rekonštrukčných prác môže prevýšiť 100 miliárd dolárov. Prípadné investície bohaté arabské krajiny podmieňujú existenciou samostatného palestínskeho štátu, čo Izrael odmieta.