Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 3. marec 2026Meniny má Bohumil, Bohumila
< sekcia Zahraničie

O polnoci sa do Bratislavy vrátili prví cestujúci z Maskatu v Ománe

.
Lietadlo, ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Charterový let dopravcu Smartwings na objednávku cestovnej kancelárie Satur mal pôvodne pristáť na letisku už v sobotu (28. 2.), no let nebolo možné zabezpečiť.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 3. marca (TASR) - O polnoci sa do Bratislavy vrátili prví cestujúci z Maskatu v Ománe. Ďalší prílet z Maskatu je plánovaný v utorok o 10.45 h s ľuďmi, ktorých cestovná kancelária v uplynulých dňoch bezpečne presunula z Dubaja do Ománu. Na sociálnej sieti o tom informovalo bratislavské Letisko M. R. Štefánika (BTS).

„Charterový let dopravcu Smartwings na objednávku cestovnej kancelárie Satur mal pôvodne pristáť na letisku už v sobotu (28. 2.), no let nebolo možné zabezpečiť pre konflikt na Blízkom východe,“ priblížilo letisko.

Zároveň doplnilo, že Letecký útvar Ministerstva vnútra SR v spolupráci s rezortom diplomacie a ministerstvom obrany zabezpečia sériu repatriačných letov z krajín Blízkeho východu. Prvé prílety sú naplánované na utorok o 17.00 h a 17.30 h.
.

Neprehliadnite

Rezort zahraničia: Situácia môže ovplyvniť návrat cestujúcich z Ázie

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Jar je konečne tu, čo nám prinesie?

OTESTUJTE SA: Viete, kto písal olympijskú históriu v roku 2026?

Fico: Vláda má záujem, aby sa výroba v Slovalcu obnovila v roku 2027