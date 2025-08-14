Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
O pomoc EÚ s hasením požiarov požiadalo po Grécku aj Španielsko

Táto satelitná snímka poskytnutá spoločnosťou Maxar Technologies zobrazuje aktívnu líniu požiaru na Zakynthose v Grécku v stredu 13. augusta 2025. Foto: TASR/AP

Na EÚ sa v utorok so žiadosťou o pomoc obrátilo aj Grécko, ktoré momentálne zažíva zrejme najhoršie dni v rámci tohtoročnej sezóny lesných požiarov.

Autor TASR
Madrid 14. augusta (TASR) - Španielsko požiadalo Európsku úniu o pomoc pri boji s lesnými požiarmi, oznámil v stredu večer minister vnútra Fernando Grande-Marlaska. Potrebné sú podľa neho najmä dve lietadlá na hasenie požiarov vodou. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

V Španielsku spálilo tento rok celkovo 199 lesných požiarov takmer 99.000 hektárov územia. Ide o viac než dvojnásobok plochy spálenej v rovnakom období vlani. Požiare si v posledných dňoch vyžiadali v krajine najmenej jednu obeť. Sedem ľudí s popáleninami hospitalizovali, štyria z nich sú v kritickom stave.

Ťažko postihnutý je autonómny región Kastília a León, ležiaci severne od metropoly Madrid. Z oblasti evakuovali tisíce ľudí. Vláda zároveň zvýšila úroveň národnej pohotovosti a pripravila dodatočnú podporu pre regionálne orgány, ktoré dohliadajú na viaceré evakuačné operácie a uzávierky diaľnic.

Hustý porast a vysoké teploty, ktoré sužujú Španielsko už takmer dva týždne, vytvorili „najhoršie možné podmienky pre vznik tejto situácie“, uviedla podľa AFP vedúca civilnej ochrany v Kastílii a Leóne Irene Cortesová.

Minister vnútra Grande-Marlaska požiadal partnerov v EÚ, aby hasičské lietadlá nasadili čo najskôr vzhľadom na predpovede počasia, podľa ktorých by sa mohli lesné požiare ešte zhoršiť. Madrid v prípade potreby podľa neho požiada aj o nasadenie samotných hasičov.

Na EÚ sa v utorok so žiadosťou o pomoc obrátilo aj Grécko, ktoré momentálne zažíva zrejme najhoršie dni v rámci tohtoročnej sezóny lesných požiarov. Tie sa naprieč krajinou snaží uhasiť viac než 4800 hasičov, ktorým pomáha aj armáda.

Extrémne horúčavy a lesné požiare sužujú v týchto dňoch viacero krajín južnej Európy, okrem Španielska a Grécka aj Portugalsko, Taliansko, Albánsko, Čiernu Horu a Turecko a naberajú na intenzite, informovala agentúra AP. Katastrofickú situáciu hlásili tiež z Maroka. Úrady vznik požiarov pripisujú prírodným javom, ako aj úmyselnému podpaľačstvu.
