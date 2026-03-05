< sekcia Zahraničie
O pomoc pri repatriačných letoch požiadalo EÚ už desať krajín
Počas stredy a štvrtka ERCC podporilo krajiny eurobloku pri organizovaní šiestich repatriačných letov, ktoré dopravili európskych občanov späť na Slovensko, do Bulharska, Talianska a Rakúska.
Autor TASR
Brusel 5. marca (TASR) - Koordinačné centrum pre reakcie na núdzové situácie (ERCC) spadajúce pod Európsku komisiu (EK) pomáha aj naďalej koordinovať repatriačné lety z Blízkeho východu. O pomoc s financovaní letov prostredníctvom mechanizmu Európskej únie v oblasti civilnej ochrany požiadalo už desať členských krajín vrátane Slovenska, informuje TASR podľa tlačového vyhlásenia EK.
Počas stredy a štvrtka ERCC podporilo krajiny eurobloku pri organizovaní šiestich repatriačných letov, ktoré dopravili európskych občanov späť na Slovensko, do Bulharska, Talianska a Rakúska. V najbližších dňoch sa v rámci mechanizmu plánujú ďalšie evakuačné lety.
„Prioritou Komisie je pomáhať členským štátom a chrániť občanov EÚ, ktorí uviazli v regióne, a bezpečne ich priviezť späť domov do Európy,“ uviedla EK. Podľa nej mechanizmus umožňujúci refundáciu časti nákladov až do výšky 75 percent aktivovalo už desať krajín - Belgicko, Bulharsko, Česká republika, Francúzsko, Taliansko, Cyprus, Luxembursko, Rumunsko, Slovensko a Rakúsko.
„Žiaden Európan nie je v kríze nikdy sám. Jeho bezpečnosť je vždy na prvom mieste. Od prvého dňa sme boli plne mobilizovaní, aby sme prostredníctvom mechanizmu civilnej ochrany EÚ priviezli domov státisíce Európanov uviaznutých na Blízkom východe. EÚ stojí za svojimi občanmi a vynaloží všetko úsilie, aby sa dostali domov v poriadku a zdraví,“ uviedla eurokomisárka pre rovnosť, pripravenosť a krízové riadenie Hadja Lahbibová.
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR doposiaľ zrealizovalo spolu s Ministerstvom obrany SR a Ministerstvom vnútra SR už štyri repatriačné lety – tri z jordánskeho Ammánu a Akaby a jeden z ománskeho Maskatu, ktorými evakuovala do bezpečia na Slovensko 164 občanov SR a 59 občanov ďalších národností vrátane 12 zamestnancov delegácie Európskej únie v Jeruzaleme.
Spojené štáty a Izrael spustili v sobotu koordinované letecké a raketové údery na iránske vojenské a strategické ciele. Irán reagoval masívnymi odvetnými raketovými a dronovými útokmi na ciele v Izraeli a na americké vojenské zariadenia vo viacerých krajinách Blízkeho východu. V tejto súvislosti došlo k výraznému obmedzeniu až zastaveniu leteckej prevádzky v regióne.
