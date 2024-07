O poslanecký mandát v Británii prišlo deväť členov vlády

Londýn 5. júla (TASR) - Po drvivej porážke konzervatívnej strany vo štvrtkových parlamentných voľbách rekordný počet ministrov vlády prišiel o svoj poslanecký mandát. Po očakávanom odstúpení premiéra Rishiho Sunaka z vedenia strany tak konzervatívcom zostal minimálny počet kandidátov na vytvorenie nového vedenia. TASR informuje podľa agentúry AFP.



Nezvolenie deviatich členov vlády premiéra Rišiho Sunaka prekonalo doteraz najhoršiu stratu z roku 1997, keď o mandáty prišlo sedem ministrov a vládnych úradníkov. Do štvrtka stratili vo voľbách svoje mandáty v posledných šiestich voľbách iba štyria ministri.



Za najvýraznejšiu stratu sa považuje Grant Shapps, minister obrany vo volebnonm okrsku Welwyn Hatfield severne od Londýna. Neuspela ani líderka Dolnej komory parlamentu Penny Mordauntová. Ako bývalá ministerka obrany sa už dvakrát pokúsila stať líderkou strany a po Sunakovom odstúpení sa očakávalo, že sa o to znova pokúsi.



O mandát vo volebnom obvode v Norfolku vo východnom Anglicku prišla aj bývalá premiérka Liz Trussová, ktorá počas 49 chaotických dní v roku 2022 vo funkcii vyvolala finančné otrasy.



"Myslím si, že v týchto voľbách sme videli úžasnú nedisciplinovanosť v rámci strany," povedal bývalý minister spravodlivosti Robert Buckland, ktorý prišiel o kreslo v parlamente po 19 rokoch.



Mandát si udržal minister vnútra James Cleverly, jeho predchodkyňa Suella Bravermanová a minister financií Jeremy Hunt. Spolu so štátnym tajomníkom ministerstva vnútra pre bezpečnosť Tomom Tugendhatom by sa preto mali uchádzať o nové vedenie strany .



Bravermanová sa v prejave po svojom znovuzvolení voličom ospravedlnila.



"Konzervatívna strana vás sklamala ... musíme sa polepšiť a ja urobím všetko, čo je v mojich silách, aby som znovu vybudovala dôveru. Musíme vás počúvať. Hovorili ste s nami veľmi jasne," povedala.