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O post generálneho tajomníka OSN zabojuje ugandský diplomat O. Otunnu
Otunnu vo vyhlásení o svojej vízii zdôraznil potrebu pokračovať v inštitucionálnych reformách a uviedol, že okamžitou prioritou by preňho bolo úsilie o ukončenie veľkých medzinárodných konfliktov.
Autor TASR
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New York 26. júla (TASR) - Ugandský diplomat Olara Otunnu bol v piatok nominovaný na post generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov. Stal sa tak siedmym kandidátom v súboji o nástupcu Antónia Guterresa, píše TASR na základe nedeľňajšej správy agentúry Reuters.
Bývalý osobitný predstaviteľ generálneho tajomníka OSN pre otázky detí bol nominovaný Ugandou prostredníctvom listu predsedom Valného zhromaždenia a Bezpečnostnej rady OSN. Vo veku 75 rokov je Otunnu najstarším zo súčasných kandidátov na generálneho tajomníka.
Otunnu vo vyhlásení o svojej vízii zdôraznil potrebu pokračovať v inštitucionálnych reformách a uviedol, že okamžitou prioritou by preňho bolo úsilie o ukončenie veľkých medzinárodných konfliktov. V prípade úspechu sa zaviazal pracovať na zriadení orgánu, ktorý bude dohliadať na prácu OSN v oblasti umelej inteligencie a zdôraznil tiež potrebu zaviesť klimatické opatrenia, ktoré nebudú ohrozovať hospodársky rozvoj.
O post generálneho tajomníka OSN sa uchádzajú aj bývalá čilská prezidentka Michelle Bacheletová, exministerka zahraničných vecí Ekvádoru María Fernanda Espinosová, generálny riaditeľ Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) Rafael Grossi z Argentíny, šéfka Konferencie OSN pre obchod a rozvoj (UNCTAD) Rebeca Grynspanová z Kostariky, bývalá ministerka zahraničných vecí Guyany Carolyn Rodrigues-Birkettová a bývalý senegalský prezident a premiér Macky Sall.
Bývalý osobitný predstaviteľ generálneho tajomníka OSN pre otázky detí bol nominovaný Ugandou prostredníctvom listu predsedom Valného zhromaždenia a Bezpečnostnej rady OSN. Vo veku 75 rokov je Otunnu najstarším zo súčasných kandidátov na generálneho tajomníka.
Otunnu vo vyhlásení o svojej vízii zdôraznil potrebu pokračovať v inštitucionálnych reformách a uviedol, že okamžitou prioritou by preňho bolo úsilie o ukončenie veľkých medzinárodných konfliktov. V prípade úspechu sa zaviazal pracovať na zriadení orgánu, ktorý bude dohliadať na prácu OSN v oblasti umelej inteligencie a zdôraznil tiež potrebu zaviesť klimatické opatrenia, ktoré nebudú ohrozovať hospodársky rozvoj.
O post generálneho tajomníka OSN sa uchádzajú aj bývalá čilská prezidentka Michelle Bacheletová, exministerka zahraničných vecí Ekvádoru María Fernanda Espinosová, generálny riaditeľ Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) Rafael Grossi z Argentíny, šéfka Konferencie OSN pre obchod a rozvoj (UNCTAD) Rebeca Grynspanová z Kostariky, bývalá ministerka zahraničných vecí Guyany Carolyn Rodrigues-Birkettová a bývalý senegalský prezident a premiér Macky Sall.