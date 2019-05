O post lídra konzervatívcov sa bude uchádzať aj minister vnútra Javid

Javid (49) zverejnil v pondelok na sociálnej sieti Twitter videozáznam, v ktorom hovorí, že jeho zámerom je obnoviť dôveru a vytvoriť nové príležitosti.

Londýn 27. mája (TASR) - Britský minister vnútra Sajid Javid sa stal v pondelok ďalším, v poradí už deviatym politikom, ktorý prejavil záujem vystriedať premiérku Theresu Mayovú na čele vládnucej Konzervatívnej strany po tom, ako ohlásila zámer odstúpiť z predsedníckej funkcie. Informovala o tom tlačová agentúra AP.



Javid (49) zverejnil v pondelok na sociálnej sieti Twitter videozáznam, v ktorom hovorí, že jeho zámerom je obnoviť dôveru a vytvoriť nové príležitosti. Tým "prvoradým a najdôležitejším" je podľa jeho slov pre konzervatívcov "vykonať brexit".



V zmienenom videu sa vyjadril aj k výsledkom volieb do Európskeho parlamentu (EP), v ktorých konzervatívcom odovzdalo hlas len desať percent britských voličov, a teda o 14 percent menej než pred piatimi rokmi. Výsledky podľa neho dali "jasne najavo", že vláda "musí pokračovať a docieliť brexit", aby zaistila obnovenie dôvery v britskú demokraciu, píše stanica BBC.



Jednoznačným víťazom volieb do EP sa v Británii stala protieurópska Strana brexitu (BP) europoslanca a zástancu brexitu bez dohody Nigela Faragea, ktorá získala takmer 32 percent hlasov. Konzervatívcov však predstihli aj liberálni demokrati, labouristi či zelení.



Mayová uplynulý v piatok vyhlásila, že 7. júna plánuje odstúpiť z funkcie predsedníčky Konzervatívnej strany a zostať prechodne úradujúcou premiérkou, kým si jej strana nevyberie nového lídra.



Záujem prevziať po nej vedenie strany medzičasom prejavilo už deväť konzervatívcov vrátane bývalého ministra zahraničných vecí Borisa Johnsona či bývalého ministra pre brexit Dominica Raaba. Oficiálna kampaň sa začne po odstúpení Mayovej, na čo vyberú nového lídra poslanci spolu s ďalšími približne 120.000 členmi Konzervatívnej strany. Úspešný uchádzač sa potom automaticky stane britským premiérom.



Termín odloženého odchodu Británie z EÚ je stanovený na 31. októbra, ale medzi britskými zákonodarcami stále nie je zhoda v tom, ako - a či vôbec - by mal odchod prebehnúť.