O post nového šéfa labouristov sa uchádza 5 kandidátov

Londýn 13. januára (TASR) - O post nového predsedu britskej Labouristickej strany sa bude uchádzať päť kandidátov. Jeden z nich by mal po historickej porážke v decembrových parlamentných voľbách nahradiť doterajšieho ľavicového šéfa strany Jeremyho Corbyna, informovala agentúra AFP.



Pondelok bol posledným dňom na predloženie nominácií. O post nového šéfa najväčšej opozičnej strany zabojuje päť poslancov britského parlamentu. Sú medzi nimi štyri ženy a jeden muž, takže zo súboja by eventuálne mohla vzísť prvá líderka v 120-ročnej histórii Labouristickej strany.



Nominálne najsilnejšiu pozíciu má však Keith Starmer, ktorý je labouristickým tieňovým ministrom pre brexit. Jeho kandidatúru podporilo 89 poslancov britského a Európskeho parlamentu a stoja za ním aj najväčšie britské odbory.



Medzi favoritmi je aj Rebecca Longová-Baileyová, ktorá získala dôveru 33 poslancov. Táto labouristická tieňová ministerka obchodu otvorene podporuje doterajšieho predsedu Jeremyho Corbyna a chce ďalej presadzovať jeho socialistickú agendu.



O pozíciu lídra majú záujem ešte tri ďalšie uchádzačky: Lisa Nandyová, Jess Phillipsová a Emily Thornberryová. Prvá z tejto trojice má podporu 31 poslancov, zvyšné dve zhodne po 23.



Šiesty kandidát, tieňový minister financií Clive Lewis, stiahol svoju kandidatúru krátko pred uzávierkou.



Uchádzači o post šéfa strany museli získať podporu najmenej 22 labouristických poslancov. Lewis na poslednú chvíľu priznal, že sa mu to nepodarilo.



Okolo 500.000 členov a podporovateľov strany bude o nástupcovi doterajšieho šéfa labouristov Jeremyho Corbyna rozhodovať od 21. februára do 2. apríla. Výsledok vnútrostraníckeho hlasovania oznámia 4. apríla. Očakáva sa ostrý súboj medzi ľavicovým táborom okolo 70-ročného Corbyna a umierneným krídlom.



Labouristická strana dosiahla vo voľbách z 12. decembra najhorší výsledok od roku 1935. Do rúk konzervatívcov padlo mnoho jej dlhoročných bášt, najmä na severe krajiny, kde väčšina ľudí hlasovala v referende v roku 2016 za odchod Británie z Európskej únie.