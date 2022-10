O post prezidenta ČR sa chce opätovne uchádzať aj senátor Fischer

Praha 3. októbra (TASR) - Český senátor Pavel Fischer sa chce opätovne uchádzať o funkciu prezidenta Českej republiky. Informáciu v pondelok priniesol spravodajský server iDNES.cz, ktorému to potvrdil Fischerov asistent David Šimek, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Áno, som rozhodnutý kandidovať. Oficiálne plánujem oznámiť kandidatúru do konca októbra," odkázal po Šimkovi senátor. Podľa iDNES.cz naznačoval Fischer možnosť kandidatúry už skorej.



Pavel Fischer kandidoval na funkciu českého prezidenta v roku 2018. Získal tretí najvyšší počet hlasov, čo predstavovalo približne desať percent. Do druhého kola vtedy postúpili súčasný prezident Miloš Zeman a bývalý šéf Akadémie vied ČR Jiří Drahoš.



Fisher, Drahoš a ďalší neúspešný prezidentský kandidát z roku 2018, Marek Hilšer, boli potom zvolení do Senátu. Hilšer oznámil, že sa chce o funkciu prezidenta uchádzať opäť ešte v roku 2019.



Koalícia SPOLU oznámi svoju stratégiu pre prezidentské voľby v utorok. Pôvodne chcela nominovať svojho vlastného kandidáta, je však pravdepodobné, že podporia niektorého z už známych uchádzačov o post hlavy štátu.



Prezidentské voľby sa v Česku uskutočnia 13. a 14. januára 2023. V tretej priamej voľbe prezidenta ČR ľudia rozhodnú, kto nahradí Miloša Zemana, ktorému sa skončí druhé funkčné obdobie.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)