O post prezidenta Ekvádoru bude uchádzať priateľ usmrteného kandidáta

Quito 18. augusta (TASR) - Ekvádorská Národná volebná rada (CNE) tento týždeň jednomyseľne schválila 53-ročného novinára Christiana Zuritu ako kandidáta v nedeľných prezidentských voľbách.



Urobila tak niekoľko hodín po tom, ako Zurita predstúpil v nepriestrelnej veste a prilbe pred novinárov a potvrdil odhodlanie uplatňovať program zavraždeného kandidáta Fernanda Villavicencia, ktorý bol jeho kolegom a priateľom, informovala v piatok rozhlasová stanica RFI.



Vo vyhlásení pred novinármi, s ktorými sa stretol v stredu vo svoj prvý a zároveň posledný deň volebnej kampane, Zurita zároveň vyhlásil, že za Villavicenciovou vraždou stojí "medzinárodná mafia".



Villavicencia zastrelili pred týždňom v hlavnom meste Quito, keď po skončení stretnutia s voličmi odchádzal z miestnej športovej haly.



Zurita vo svojom príhovore označil Ekvádor za "drogový štát", ale odmietol tvrdenia, že štát ako taký "sa zrútil". Argumentoval pritom, že v Ekvádore sú "stále zdroje na to, aby sa zotavil".



Objasnil, že základom musí byť ochrana justičných subjektov pred hrozbami a nátlakom a vytvorenie špeciálnej jednotky proti mafii a finančnej kriminalite.



Okrem toho si "polícia bude vybrať", na ktorej strane stojí, a deklarovať vernosť spoločnosti a inštitúciám. Tento proces je podľa Zuritu nevyhnutný na obnovenie dôvery v políciu, ktorá bola spochybňovaná doma aj v zahraničí.



Dodal, že Ekvádor potrebuje aj pomoc zo zahraničia. Týka sa to kontroly obchodu s drogami, a to aj prostredníctvom "militarizácie prístavov", z ktorých sa drogový kontraband vydáva na cestu. V tejto súvislosti Zurita vyhlásil, že si je "celkom istý, že Fernando Villavicencio bol zavraždený, pretože sľúbil militarizáciu prístavov".



Zurita sa podľa RFI prezentuje ako ideálny nástupca Villavicencia. Na stretnutí s novinármi vyhlásil, že nenahradiť ho by znamenalo zradiť jeho boj a jeho meno.



Podľa prieskumu inštitútu Cedatos bol Villavicencio v prieskumoch s 12 percentami potenciálnych voličov druhý za Luisou Gonzálezovou, ktorú by volilo 24 percent opýtaných.



Právo voliť má viac ako 13 miliónov Ekvádorčanov, ktorí budú v nedeľu rozhodovať o hlave štátu i rozdelení mandátov v Národnom zhromaždení.



Panarabská televízia al-Džazíra pripomenula, že predčasné voľby v Ekvádore vyvolal nezvyčajný krok konzervatívneho prezidenta Guillerma Lassa, ktorý sa ako prvý ekvádorský líder odvolal na ústavné opatrenie "muerte cruzada", ktoré mu umožnilo rozpustiť zákonodarný zbor a ukončiť svoje funkčné obdobie.



Lasso čelil procesu impeachmentu, ktorý odmietol ako politicky motivovaný. Po jeho rozhodnutí sa však objavili kandidáti, ktorí ho chcú nahradiť a ktorí sa zaviazali bojovať proti zločinu a podporiť ekonomiku zápasiacu s veľkými problémami, konštatovala vo svojom predvolebnom spravodajstve al-Džazíra.