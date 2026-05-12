O post tajomníčky OSN sa chce uchádzať aj diplomatka z Ekvádoru
Autor TASR
New York 12. mája (TASR) - Bývalá ekvádorská ministerka zahraničných vecí María Fernanda Espinosová je piata kandidátka v boji o post budúceho generálneho tajomníka OSN. Nominoval ju karibský štát Antigua a Barbuda. Pre agentúru AFP to v utorok uviedla hovorkyňa Valného zhromaždenia OSN La Neice Collinsová.
Espinosová v minulosti pôsobila aj ako ministerka obrany Ekvádoru a od septembra 2018 do septembra 2019 predsedala Valnému zhromaždeniu.
O post generálneho tajomníka OSN sa uchádzajú aj Michelle Bacheletová z Čile, Rafael Grossi z Argentíny, Rebeca Grynspanová z Kostariky a Senegalčan Macky Sall. Všetci štyria boli v apríli verejne vypočutí členskými štátmi OSN. Rovnaký proces čaká každého ďalšieho uchádzača.
V súlade s tradíciou geografickej rotácie, ktorá však nie je vždy dodržiavaná, sa očakáva, že ďalší generálny tajomník OSN bude pochádzať z Latinskej Ameriky. Viaceré štáty zároveň presadzujú, aby túto funkciu po prvý raz zastávala žena.
Valné zhromaždenie OSN, v ktorom sú zastúpené všetky členské štáty, volí generálneho tajomníka na päťročné obdobie s možnosťou jedného znovuzvolenia. K voľbe však môže dôjsť len na odporúčanie Bezpečnostnej rady OSN, ktorá má začať výberový proces do konca júla.
Osobitnú právomoc majú jej piati stáli členovia – Čína, Francúzsko, Rusko, Spojené kráľovstvo a Spojené štáty –, z ktorých každý môže rozhodnutie vetovať. Nový generálny tajomník by mal nastúpiť do funkcie 1. januára 2027.
