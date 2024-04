O prezidentovi Severného Macedónska sa rozhodne v 2. kole volieb

Belehrad/Skopje 25. apríla (TASR) - Stredajšie prvé kolo prezidentských volieb v Severnom Macedónsku vyhrala Gordana Siljanovská-Davkovová, ktorá kandidovala za nacionalistickú stranu Vnútorná macedónska revolučná organizácia - Demokratická strana macedónskej národnej jednoty (VMRO-DPMNE).



Ako vo štvrtok s odvolaním sa na štátnu volebnú komisiu v Skopje informovala agentúra DPA, z výsledkov sčítania 80 percent odovzdaných hlasovacích lístkov vyplýva, že táto 70-ročná profesorka práva získala 39,8 percenta hlasov.



Úradujúci prezident Stevo Pendarovski (61), ktorého vo voľbách podporili sociálni demokrati (Sociálnodemokratická únia Macedónska - SDMS), zaostal za Siljanovskou-Davkovovou, pričom získal 19,4 percenta hlasov.



Na treťom mieste zrejme skončí minister zahraničných vecí Bujar Osmani, ktorého vo voľbách podporila koaličná albánska Demokratická únia za integráciu (DUI). Osmaniho volilo 14,3 percenta voličov.



Etnickí Albánci tvoria približne 25 percent obyvateľstva Severného Macedónska, doplnila DPA.



Vzhľadom na to, že žiadny z kandidátov pravdepodobne nezíska aspoň 50 percent hlasov, 8. mája sa uskutoční druhé kolo volieb, v ktorom sa rozhodne, kto sa stane hlavou štátu. V ten istý deň Severné Macedónsko čakajú aj parlamentné voľby



Prezident Severného Macedónska má predovšetkým protokolárne právomoci a jeho úrad má reprezentatívny charakter.



Proeurópska a prozápadná SDSM je pri moci od roku 2017. Krajina vstúpila do NATO v roku 2020 po tom, ako vláda bývalého premiéra Zorana Zaeva urovnala s Gréckom spor o názov štátu; Macedónsko sa premenovalo na Severné Macedónsko.



Európska únia začala prístupové rokovania so Skopje v júli 2022. Pod nátlakom Bulharska musí táto malá balkánska krajina v preambule svojej ústavy uviesť bulharskú menšinu, aby sa mohli začať zásadnejšie rozhovory o členstve v EÚ.



Pre odpor strany VMRO-DPMNE sa však v parlamente zatiaľ nenašla dvojtretinová väčšina na príslušnú zmenu ústavy.