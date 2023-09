O prezidentský post v Mexiku zabojujú dve ženy

Mexiko 7. septembra (TASR) - Mexická vládna strana nominovala bývalú primátorku hlavného mesta Claudiu Sheinbaumovú ako svoju kandidátku do budúcoročných prezidentských volieb. Krajina sa tým v budúcom roku priblíži k zvoleniu prvej prezidentky, informuje TASR podľa agentúry AFP.



Odborníčka na oblasť životného prostredia Sheinbaumová (61) bude v júnových voľbách čeliť podnikateľke a senátorke s domorodými koreňmi Xóchitl Gálvezovej (60), ktorá reprezentuje opozičné strany.



Vládnuca strana Morena nominovala Sheinbaumovú po víťazstve v straníckych primárkach, v ktorých porazila ostatných súperov vrátane bývalého ministra zahraničných vecí Marcela Ebrarda "o dvojciferné čísla". Ten tesne pred oznámením svoju stranu kritizoval pre údajné "závažné nezrovnalosti".



Vnučka bulharských a litovských židovských migrantov Sheinbaumová je skalnou podporovateľkou súčasného ľavicového prezidenta Andrésa Manuela Lópeza Obradora, ktorému ústava zakazuje zotrvať vo funkcii druhé šesťročné funkčné obdobie.



Sama kandidátka uviedla, že v prípade zvolenia bude pokračovať v jeho politickom programe. V rokoch 2000-2005, keď bol Obrador primátorom hlavného mesta, pôsobila Sheinbaumová ako tajomníčka hlavného mesta pre životné prostredie.



"Dievčatá vo mne vidia príklad. Byť prvou prezidentkou by bolo v našej krajine historické," povedala Sheinbaumová pre mexický časopis Gatopardo.



Podľa prieskumu zverejneného 28. augusta v mexických novinách Reforma by 46 percent respondentov v dvojkolovej voľbe volilo Sheinbaumovú v porovnaní s 31 percentami, ktoré by naopak hlasovali za Gálvezovú.